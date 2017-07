Falklands expuso ante Cámara de Lores sus inquietudes en un escenario post-Brexit

El legislador MLA Roger Edwards hizo una exposición ante la Comisión de la UE de la Cámara Alta en Londres

Lana y carne no son problemas mayores; la lana no enfrenta aranceles pero la carne podría ver su ingreso a la UE limitada El desafío es para la pesca, la industria principal de las Falklands, pues tanto Vigo como el sur de Europa son los principales mercados para el calamar Loligo

Las inquietudes sobre el futuro arancelario que amenazan a las exportaciones de las Falklands en un futuro post-Brexit fueron expuestas esta pasada semana por un representante de las Islas, en la Casa de los Lores ante la Comisión Selecta sobre la Unión Europea.

El legislador electo de las Falklands, MLA Roger Edwards informó a la Comisión sobre tres áreas de la economía isleña que pueden quedar expuestas, y otra de carácter político referido a Argentina y la caída del compromiso europeo de respetar los territorios de ultramar de sus miembros.

MLA Edwards comenzó con la lana y la carne. Al momento la lana no es castigada por aranceles o cuotas no importa a donde sea comercializada, y se entiende que esta situación no cambiará en el escenario post Brexit.

Pero con la carne, aún cuando se cumplen con las normas exigidas por la Unión Europea es problemático ya que un 60% va al Reino Unido y el resto a Europa. Por tanto no se descarta que la UE imponga aranceles, sin embargo visto que los volúmenes son mínimos existe la opción de embarcar todas las carnes, bovina y ovina al Reino Unido.

En cuanto a la pesca, hay dos mercados principales, el Lejano Oriente (calamar Illex y pescado general), y Europa (calamar Loligo y el resto de las capturas de pesca). Se supone que la venta del calamar Illex no enfrentará problemas generados por el Brexit, explicó MLA Edwards.

Empero las ventas de Loligo en Europa representan casi el 10% de las importaciones que se realizan a través del puerto español de Vigo, y también son un porcentaje similar en mercados del sur de Europa.

Si se imponen cuotas y/o aranceles, tendría un serio impacto para la industria pesquera de las Falklands, jaqueando su futuro y cancelando inversiones.

En cuanto a los viajes al exterior de los Isleños, MLA Edwards entiende que visto que la mayoría cuenta con pasaportes británicos, en definitiva recibirían el mismo tratamiento que cualquier ciudadano británico residiendo en cualquier parte del globo.

Finalmente MLA Edwards resaltó ante la Comisión de los Lores que si existía una seria inquietud en un escenario post Brexit, y se refería al impacto político del momento que en la actualidad todos los miembros de la UE reconocen y aceptan que los Territorios de Ultramar del Reino Unido, son en efecto parte del Reino Unido.

Esto es así pues por el Tratado de Roma todos sus signatarios estaban obligados a reconocer y aceptar el estatus de los Territorios de Ultramar del Reino Unido.

Pero una vez que el Reino Unido pierda su condición de miembro de la UE, según argumentó MLA Edwards, esas obligaciones pueden caer y el Reino Unido podría muy bien perder el apoyo del resto de Europa y algunos países como España, podrían brindarle el apoyo a la Argentina en su equivocado e ilegal reclamo sobre la soberanía de las Islas Falkland (Penguin News).