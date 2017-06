Bill Gates se mantiene en el podio de los más ricos del mundo.

Forbes publicó el ranking que realiza anualmente y por cuarto año consecutivo, el cofundador de Microsoft lidera con su fortuna de US$ 87.800 millones

Las personas más ricas del mundo tienen tanto dinero que es comparable al PBI de los países pequeños. Muchos de los más ricos del mundo, como el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg,se hicieron a sí mismos y se convirtieron en una fortuna de miles de millones de dólares. Para otros, como los hermanos Koch de Koch Industries, sus negocios fueron heredados, pero su control de la compañía llevó a cantidades aplastantes de la abundancia.

Muchos multimillonarios donan un gran porcentaje de su dinero a la caridad. De hecho, varios de los más ricos del mundo hicieron “The Giving Pledge”, una promesa de regalar al menos la mitad de su riqueza a la caridad, lo que se conoce como filantropía

Hay más de 2.000 multimillonarios en el mundo, informó Forbes, y ese número sólo se espera que crezca. Basado en estimaciones recientes, las personas más ricas del mundo van desde CEO de tecnología a herederos e inversionistas expertos.

El empresario y filántropo Bill Gates no sólo es el hombre más rico, también es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 87.800 millones en 2017, según Forbes. En 1975, Gates fue cofundador de Microsoft con apenas 20 años. Fue el CEO de Microsoft hasta 2000, y presidente de la compañía y el mayor accionista hasta 2014. Gates sigue siendo miembro del consejo y se desempeña como asesor de tecnología para la compañía.

Gates y su esposa, Melinda, co-presiden la Fundación Bill y Melinda Gates, que es la mayor organización benéfica privada del mundo. La fundación, lanzada en 1999, se centra en el fin de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, incluyendo el VIH y la malaria. Ambos han prometido donar el 95% de su riqueza a la caridad.

La mujer más rica

La heredera francesa Liliane Bettencourt es la mujer más rica del mundo y se encuentra entre las 20 más ricas del mundo, con un valor neto de US$ 39.500 millones, informó Forbes. Su padre, Eugene Schueller, fundó la icónica empresa de cosméticos L'Oréal en 1907, y Bettencourt posee un tercio de la marca de maquillaje con sus hijos.

En 1987, Bettencourt, con su marido y su hija, crearon la Fundación Bettencourt Schueller, que apoya la investigación científica, las artes y el cambio social en Francia. La fundación otorga subvenciones y premios cada año para proyectos que abordan estas categorías.

Top 10 de multimillonarios

1. Bill Gates - industria tecnológica. Riqueza US$ 87.800 millones.

2. Amancio Ortega - industria del retail. El español, fundador de Inditex -grupo que integra la firma Zara-, posee una riqueza de US$ 85.800 millones.

3. Jeff Bezos - industria tecnológica. El director ejecutivo de la plataforma de comercio electrónico más grande de occidente tiene una riqueza valorada en US$ 82.800 millones.

4. Warren Buffett - industria de las finanzas e inversiones. Considerado uno de los inversores más grandes del mundo, tiene acciones en más de 60 compañías alrededor del mundo y su fortuna está valuada en US$ 74.200 millones.

5. Carlos Slim - industria de las telecomunicaciones, la banca y el retail. El mexicano posee más de 200 compañías, entre ellas el Grupo Carso, que incluye desde supermercados hasta restaurantes, y es el principal accionista de la telefónica Claro. Tiene como fortuna US$ 63.300 millones.

6. Mark Zuckerberg - industria tecnológica. El fundador de Facebook además es uno de los empresarios multimillonarios más jóvenes. Con 33 años, posee US$ 61.700 millones.

7.Larry Ellison - industria del software. El CEO de la compañía de software Oracle, fundó su compañía en 1977, y con 72 años ostenta una fortuna valorada en US$ 54.900 millones.

8. Bernard Arnault - industria del retail. El francés propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, es el más rico de Francia y el segundo de la Unión Europea. Su fortuna asciende a los US$ 53.600 millones.

9. Michael Bloomberg - industria de los medios de comunicación. La compañía de medios homónima cuyo valor asciende a US$ 45.000 millones con más de 100 oficinas alrededor del mundo.

10. Charles and David Koch. Los hermanos de 81 y 77 años, herederos de Koch Industries, un conglomerado de empresas estadounidenses con numerosas filiales dedicadas a la fabricación, comercio e inversiones, que se estima que dan como ingresos anuales unos US$ 100.000 millones. Su patrimonio está valuado en US$ 47.300 millones.