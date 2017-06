Reino Unido vota: ajustada victoria conservadora o gobierno de coalición laborista?

Los partidos son el Conservador de May, el Partido Laborista de Corbyn, el Liberal Demócrata, el Partido para la Independencia del Reino Unido y Los Verdes

Los sondeos apuntan a una ajustada victoria conservadora, pero también a la posibilidad de que los laboristas puedan formar gobierno en coalición.

El Reino Unido celebra este jueves elecciones generales. Los británicos votarán por la continuidad de la actual inquilina del 10 de Downing Street o un cambio que permitirá al laborismo -con Jeremy Corbyn- volver a liderar el país, con el ingrediente adicional de saber qué gobierno negocia la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit) y como encara el futuro del país fuera del bloque continental.

Los principales partidos nacionales son el Partido Conservador de May, el Partido Laborista de Corbyn, seguidos por el Liberal Demócrata (centrista), el Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP, populista) y Los Verdes (izquierda).

Los sondeos apuntan a una ajustada victoria conservadora, pero también a la posibilidad de que los laboristas puedan formar gobierno en coalición.

La primera ministra conservadora Theresa May adelantó las elecciones, inicialmente previstas en 2020, cuando llevaba sólo un año en el gobierno con el argumento de ampliar su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para negociar más tranquila el Brexit con Bruselas.

¿Por qué el mundo está atento a estos comicios?

El Reino Unido tiene poder de veto en las Naciones Unidas, como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad junto a China, Francia, Rusia y Estados Unidos.

Asimismo, es uno de los miembros de la alianza militar de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) con armas nucleares, es la quinta economía mundial por Producto Interior Bruto, es miembro del G7 -los siete países más ricos del mundo- y del G20, y juega un papel preponderante en la Commonwealth, la organización que reúne a sus antiguas colonias.

¿Cómo eligen los británicos? Hay 650 circunscripciones en el Reino Unido y cada una elige a un diputado, lo que significa que un partido tiene que ganar 326 diputados para lograr la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes.

May tenía una mayoría absoluta de 17 escaños cuando disolvió el Parlamento, para así anticipar estas elecciones.

El escaño se gana siendo el más votado en la circunscripción, no hay recompensa para los segundos.

Pese al foco en los líderes de los partidos -la conservadora May, el laborista Jeremy Corbyn o el liberal demócrata Tim Farron-, los electores no votan directamente al primer ministro, sólo a su diputado local. El líder del partido con más diputados es designado primer ministro, no sin antes tener la anuencia de la reina Isabel.

El Parlamento es elegido por un periodo máximo de cinco años, lo que significa que las próximas elecciones tendrán lugar en junio de 2022.

Los electores se han de registrar para ejercer su derecho al voto, y votar no es obligatorio. No hace falta documento de identidad para votar, con comunicar la dirección basta, excepto en Irlanda del Norte. El nuevo Parlamento se reunirá por primera vez el 13 de junio y las negociaciones del Brexit se iniciarán el 19 del mismo mes