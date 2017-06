Atacan a May por recortes en la Policía; imanes se niegan a oficiar funerales para los terroristas

“¿Por qué no pararon al yihadista de la tele?” , tituló el diario The Sun en portada, y The Daily Mirror se preguntaba “¿Cómo diablos se les pudo escabullir?” .

“No hay duda de que menos policías significa más peligro” , dijo este martes el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, en una entrevista en la BBC.

La primera ministra conservadora Theresa May era objeto este martes de una lluvia de críticas por años de recortes en las fuerzas de seguridad, tras el atentado de Londres y a 48 horas de las elecciones británicas.

En tanto el debate político se detuvo para un minuto de silencio en todo el país en recuerdo a las víctimas del atentado del sábado por la noche en la capital británica, los 7 muertos cuyas identidades siguen conociéndose poco a poco, y las decenas de heridos, de los cuales 18 siguen en el hospital en estado crítico.

Los focos se han fijado ahora en el británico nacido en Pakistán Khuram Shazad Butt, de 27 años, y del marroquí Rachid Redouane, de 30. El notorio radicalismo de Butt, del que hizo gala en el documental televisivo “Los yihadistas de la puerta de al lado” , llevó a muchos a preguntarse por qué la policía no lo tenía más controlado.

Para la oposición, la respuesta a estas preguntas está en los recortes en las fuerzas de seguridad.

“La policía metropolitana ha perdido 600 millones de libras en los últimos siete años. Son muy buenos, pero eso es un gran recorte. El actual gobierno conservador planea, en los próximos cuatro años, recortar 400 millones más, y, además de todo eso, cambiar al fórmula de la financiación de la policía, que se traduciría en la pérdida de 700 millones más. Eso es 1.700 millones en total”, lamentó el alcalde.

“Si llevan adelante sus planes”, prosiguió Khan, “perderemos entre 3.000 y 12.000 policías más. Es insostenible”, sentenció.

Entre 2009 y 2016, el número de agentes de policía bajó en 20.000 plazas, un recorte del 14%, según estimaciones del centro independiente Institute for Fiscal Studies.

Robert Quick, que fue el comandante de la unidad antiterrorista entre 2008 y 2009, dijo que los recortes han impactado principalmente en la policía de proximidad, la de los barrios, cuyo papel es esencial para detener atentados como el del sábado.

“Ello ha reducido la capacidad de la policía de trabajar en comunidades desarrollando relaciones y confianza” que luego se traducen en información valiosa, explicó.

El ataque del sábado se produjo menos de dos semanas después del atentado contra el Manchester Arena a la salida de un concierto de Ariana Grande, en el que murieron 22 personas. Dos meses antes el 22 de marzo cerca del Parlamento, un hombre atropelló a la gente que cruzaba el puente de Westminster y luego acuchilló a un policía, con balance de cinco muertos.

Casi 140 imanes de todo el Reino Unido rechazaron oficiar funerales por los autores del atentado de Londres.

“Sus acciones indefendibles son completamente contrarias con las enseñanzas del Islam”, afirmaron los imanes en un comunicado, urgiendo a todos los dignatarios musulmanes del país a seguir su ejemplo.