Legislador de Falklands pone freno a mentiras y mentirillas en seminario de descolonización

MLA Summers tuvo tres intervenciones en el seminario del Caribe

El legislador electo de las Islas Falkland, MLA Mike Summers, amplió detalles de su participación en el reciente seminario regional celebrado en el Caribe, referido al futuro del proceso de erradicación del colonialismo y sus perspectivas, que es la antesala de la presentación este mes en Nueva York del debate en Naciones Unidas del Comité de Descolonización o C24, donde en el caso de Falklands/Malvinas expondrán Argentina y representantes de las Islas.

Según MLA Summers el encuentro en San Vicente y las Granadinas convocó a miembros del C24, estados interesados, Territorios no autónomos, expertos y peticionantes con ánimo de discutir las perspectivas de la descolonización de esos territorios. Aparentemente resultó un seminario exitoso en parte, aunque hubo una preponderancia a los discursos rígidos ya establecidos, y tuvo que suspenderse por un serio incidente entre las delegaciones de Marruecos y Argelia a propósito del Sahara Occidental.

Pero igualmente y en vista que era una mirada al futuro y sus perspectivas, según MLA Summers se trató de un enfoque básicamente introspectivo, tratando de explicar el poco avance en las últimas dos décadas del proceso de descolonización. Y si bien pareció existir voluntad genuina de escuchar diferentes puntos de vista, falta ver si en efecto algo puede cambiar en el futuro.

El representante electo de las Falklands tuvo tres oportunidades para intervenir.

La primera fue para responder directamente al tema motivo del seminario y MLA Summers invitó a reflexionar a la mesa porqué tan pocos territorios no autónomos se habían hecho presente (apenas 7 de 17), y que con toda seguridad era porque el seminario tenía nada para ofrecer a quienes habían dado el faltazo, y poquísimo a aquellos que si estaban presentes.

“Vuestro ofrecimiento es irrelevante para todos nosotros, y me permito agregar que el C24 es muy colonialista en su actitud hacia los territorios no autónomos, y además despliega muy poco respeto. En efecto, por ejemplo, en el seminario, nuestros lugares en la mesa son identificados por nuestros nombres y no del país que representamos, y además el C24 nos cataloga de peticionantes”, explicó MLA Summers.

La observación por lo visto despertó interés y fue motivo de buenos comentarios y de respaldo.

La segunda y más prolongada intervención fue al hacer la presentación sobre el estado de desarrollo alcanzado por las Islas Falkland. Se trató de una combinación de factores sobre las Islas, progreso económico y social, y la situación geopolítica con Argentina. Fue una oportunidad para asegurarse que los presentes entiendan y sepan sobre las Falklands antes de opinar.

La última y tercera intervención, mucho más tarde, fue para corregir una serie de informaciones erradas sobre las Falklands (por no decir lisa y llanamente mentiras) de algunos presentadores.

Esto incluyó confirmar que el derecho a la auto determinación nunca ha dejado de ser considerado aplicable a las Falklands, por parte de la Asamblea de Naciones Unidas (tal cual pretendieron argumentar algunos), a la vez que recordarles por qué en efecto es aplicable.

Asimismo para informar al encuentro que la historia de las Falklands no arranca en 1833, sino más de medio siglo antes; asimismo algunas afirmaciones sobre la propiedad de la tierra en las Islas; para descartar todas las bobadas dichas por Alejandro Betts respecto a la militarización; para recordarle una vez más al C24 que han sido invitados en repetidas ocasiones para visitar y ver con sus propios ojos las Falklands y su realidad, pero ha sido bloqueado por Argentina; finalmente unas palabras sobre las negociaciones el año pasado referidas a los ADN de los combatientes argentinos sepultados en Darwin, vuelos adicionales y cooperación científica.

Finalmente MLA Summers dijo que tenía previsto, al igual que otros, una nueva intervención pero se vio frustrada pues el encuentro se dio por concluido, y mucho tiempo malgastado, cuando estalló una pelea en la sala del seminario entre las delegaciones de Marruecos y Argelia a propósito del Sahara Occidental.

Pero mientras aguardaban para la reanudación “me ofrecí a pelear con el delegado argentino, --era algo flacucho y esmirriado--, para poner fin al tema de las Falklands, pero desafortunadamente declinó”

Empero durante los tres días de reunión MLA Summers relató haber tenido la oportunidad de hablar informalmente con un amplio abanico de personas, lo cual es mucho más productivo que las reuniones formales.

“Pasando raya puedo decir que me siento satisfecho con lo alcanzado en esos días pero no esperen ver cambio alguno mayor de un futuro próximo. De todos modos es crucial no brindarle a Argentina y a sus apologistas un viaje gratis en estos encuentros”. (Penguin News)