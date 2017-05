Miércoles día clave para la suerte de Temer; además habrá gran marcha “Ocupa Brasilia”

Temer recibió otro duro revés con la decisión, abrumadora, de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) de presentar un pedido de juicio político para destituirlo

El presidente de Brasil Michel Temer extremadamente frágil por las delaciones filtradas a la prensa sobre supuestos actos de corrupción, mientras en ejercicio del cargo, y las consecuentes investigaciones del Supremo Tribunal por asociación ilícita y obstrucción a la justicia, además del desbande de la alianza que lo respalda y las manifestaciones en las calles al grito de “Fora Temer”, tendrían un punto culminante el próximo miércoles.

Temer que en los últimos cuatro días negó dos veces su renuncia, recibió un duro revés político en la madrugada del domingo con la decisión, abrumadora, en asamblea de la influyente y reconocida Orden de Abogados de Brasil (OAB) de presentar esta semana un pedido de juicio político para destituir al mandatario por delito de responsabilidad.

A su vez si bien las manifestaciones callejeras del domingo tuvieron una presencia menor a la esperada en San Pablo, los dirigentes avisaron que estas protestas sirvieron como un aperitivo para la gran marcha “Ocupa Brasilia” el próximo miércoles 24 para intentar empujar a Temer a la renuncia.

“Además de derribar al gobierno de Temer debemos luchar por la campañas de elecciones directas y presentar un plan de emergencia al país”, dijo uno de los organizadores de las marchas contra Temer, Joao Paulo Rodrigues, del Movimiento campesino Sin Tierra (MST), en la Avenida Paulista de San Pablo.

Este martes, en el Congreso, comenzará el análisis en comisión del proyecto para enmendar la Constitución y llamar a elecciones anticipadas, anunció el diputado Arlindo Chinaglia, del Partido de los Trabajadores (PT).

En Río de Janeiro, la protesta fue frente a la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, número dos del país y aliado de Temer que recibió los nueve pedidos de juicio político y de posible interinato por treinta días mientras el congreso encuentra un presidente para lo que resta hasta diciembre del 2018. Vestido con bermudas y chomba, Maia visitó a Temer en el Palacio do Jaburú, su residencia en Brasilia, para dialogar sobre el apoyo con el que cuenta el gobierno.

En ese marco, el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, malherido por la situación del presidente del partido, Aecio Neves, candidato presidencial en 2014 y sostén de Temer, apareció dividido: el ala de Río de Janeiro dejó de apoyar a Temer, según se desprende en un comunicado.

El gobernador de San Pablo, el presidenciable del PSDB Geraldo Alckmin, dijo que “nada cambió”. “Seguimos apoyando al Brasil y defendiendo las reformas para el crecimiento económico”, dijo el gobernador del estado más poderoso de la federación.

Cardoso, que pidió al PSDB suspender una votación clave sobre el apoyo a Temer este domingo, llamó al mandatario para conversar sobre la crisis: un punto clave es el contraataque judicial de Temer, que objetó la grabación con Joesley Batista y pidió al STF que suspenda la causa en su contra hasta determinar la veracidad del audio. En efecto en principio la polémica grabación parecería haber sido editada.

El miércoles puede ser entonces un día doblemente clave porque el tribunal determinará si suspende o no la investigación contra el presidente.

El detonante de este último capítulo de corrupciones y traiciones, digno del mejor teleteatro de O'Globo, fue la grabación clandestina realizada por Joesley Batista, a Temer en el Palacio do Jaburu, en la que se discuten con el presidente los montos de dinero que la empresa pagaba a Eduardo Cunha y al operador político Lucio Funaro. Cunha ex presidente de Diputados fue instrumental en impulsar el juicio político que removió a la ex presidenta Dilma Rousseff y abrió el camino para Temer.

Según el audio, Joesley Batista, quien registró toda la conversación con un grabador personal escondido-, cada semana y por un plazo de 20 años JBS desembolsaba R$ 500.000 (unos US$ 160.000) para garantizar que Cunha mientras preso no abriera la boca. Fue entonces que Temer resaltó: “Tiene que mantener eso, ¿vio?”.

La aprobación que el presidente da a esas coimas lo colocan en una delicadísima situación judicial por respaldar un delito durante el ejercicio de su mandato. Hasta ahora, las derivaciones de la Operación Lava Jato habían puesto a Temer como investigado como supuesto beneficiario de sobornos de la compañía Odebrecht pero antes de que asumiera el poder, el 12 de mayo del año pasado.

Los integrantes de la familia Batista llegaron a un acuerdo de delación con la procuraduría pues ellos también tienen varios investigaciones en curso referidas a impuestos, créditos blandos, mal manejo de fondos de inversión. La Oficina de la Procuraduría de Brasil quería asegurarse que tanto Temer como Aércio Neves estaban involucrados en un esquema para impedir el avance de la investigación de Lava Jato en Petrobras.

El senador Neves fue suspendido del cargo luego de haber sido grabado pidiendo a Batista un soborno de 600.000 dólares en marzo pasado, una operación que se concretó y fue filmada por la policía, por la cual fueron detenidos un primo y la hermana del dirigente. Neves, además, fue grabado diciendo que el dinero de la coima debía ser llevado por gente que “pueda ser asesinada antes de convertirse en delator”.