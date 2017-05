Delator de JBS admite errores, pide disculpas a Brasil y condena al corrupto sistema político

No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar en varias ocasiones con el Gobierno de Brasil. Y no estoy orgulloso de ello, dijo Batista en carta abierta

El titular del poderoso conglomerado cárnico JBS, Joesley Batista, emitió el jueves por la noche un comunicado en donde se disculpa y se compromete a “exponer, con claridad, la corrupción de las estructuras estatales de Brasil”. El empresario admite haberse equivocado.

“Hemos aceptado participar en algunos de los mecanismos existentes de investigación más incisivos y ponernos a disposición de la Justicia para exponer, con claridad, la corrupción de las estructuras estatales de Brasil”, dice el comunicado según publicó el diario brasileño O Globo. Así empieza el comunicado de Joesley: “Cometí errores y pido disculpas”. “No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar en varias ocasiones con el gobierno de Brasil. Y no nos enorgullece eso”. Joesley justifica: “Nuestro espíritu empresarial y un fuerte deseo de lograr, cuando se enfrentan a un sistema brasileño que a menudo crea problemas para dar facilidades, nos han llevado a optar por pagos indebidos a funcionarios públicos”. El empresario reconoce entonces que aunque puedan “dar explicaciones” por lo que hicieron, “no tiene excusas”. “En otros países fuera de Brasil, hemos sido capaces de expandir nuestro negocio sin transgredir los valores éticos”. El propietario de JBS también afirmó:“Brasil ha cambiado y hemos cambiado con ella. Así que vamos más allá de la disculpa. Aquí se supone un compromiso público a ser intolerante e intransigente con la corrupción “. A continuación el texto completo. “Cometimos errores y pedimos disculpas. No honramos nuestros valores cuando tuvimos que interactuar en varias ocasiones con el Gobierno de Brasil. Y no estoy orgulloso de ello. Nuestro espíritu empresarial y fuerte deseo de progresar, cuando se enfrenta a un sistema brasileño que a menudo crea problemas para vender, nos han llevado a optar por realizar pagos indebidos a funcionarios públicos. Aunque podemos tener explicaciones para lo que hicimos, no tenemos excusas. En otros países fuera de Brasil, hemos sido capaces de expandir nuestro negocio sin transgredir los valores éticos. Así se construyó un grupo empresarial generador de más de 270 000 puestos de trabajo directos, con equipos extraordinarias y competentes que operan 300 fábricas en cinco continentes y ofrecen productos de calidad mundial. Brasil ha cambiado, y hay que cambiar con él. Así que vamos más allá de la disculpa. Esto supone un compromiso público de ser intolerante e intransigente con la corrupción. Hemos firmado acuerdos con la fiscalía. Estuvimos de acuerdo en participar en alguno de los mecanismos de investigación más incisivos existentes y ponernos a disposición de la Justicia para exponer, con claridad, la corrupción de las estructuras estatales de Brasil. Pedimos disculpas a todos los brasileños y a todos los que, decepcionados, creen en nosotros y nos animan. Vamos a enfrentar este difícil momento con humildad y trabajo duro. Joesley Batista J & M Holdings"