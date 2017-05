Suprema Corte abre expediente contra Temer; en junio Justicia Electoral puede destituirlo

El Supremo Tribunal abrió una investigación contra Temer por obstrucción de la justicia, de acuerdo a la decisión del juez de la corte Edson Fachin

“No renunciaré; repito, no renunciaré”, sostuvo Temer, y negó haber avalado comprar el silencio de su ex aliado preso Eduardo Cunha Una posible salida de Temer sería el 6 de junio, cuando el tribunal electoral puede destituirlo por corrupción en la campaña de 2014, en la fórmula con Dilma

El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo el jueves que no renunciará, pero su supervivencia en el cargo frente al terremoto político provocado por escuchas autorizadas por la corte suprema sobre corrupción está amenazada por siete pedidos de juicio político, el quiebre de su base de apoyo en el Congreso y manifestaciones que claman por elecciones anticipadas.

El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación contra Temer por obstrucción de la justicia, de acuerdo a la decisión del juez de la corte Edson Fachin, quien instruye la Operación Lava Jato para personas con fueros, en una jornada de altísima tensión en la que fue suspendido del cargo por corrupción el senador Aecio Neves, jefe del (PSDB).

Temer resolvió permanecer en el cargo y enfrentar las acusaciones de que avaló el pago de sobornos, algo por lo cual fue grabado por un empresario colaborador de la justicia.

“No renunciaré; repito, no renunciaré”, sostuvo, y negó haber avalado comprar el silencio de su ex aliado preso Eduardo Cunha, quien en la cárcel recibió sobornos por parte de la empresa JBS. Cunha fue el cerebro el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff y le dio la presidencia a Temer.

Parte de la base aliada del mandatario dejó el gobierno y el ministro de Cultura, del Partido Popular Socialista (PPS), Roberto Freire, renunció.

“Escuché el relato de un empresario que dijo que auxiliaba a la familia del ex parlamentario. En ningún momento compré el silencio de nadie. No le temo a ninguna delación. No necesito un cargo o fueros; siempre honré mi nombre”, dijo Temer en un pronunciamiento en el que expresó su disposición a permanecer en el puesto.

El presidente calificó las escuchas autorizadas por el Supremo Tribunal Federal como “pruebas clandestinas” y dijo que pidió el acceso a los audios que fueron grabados el mes pasado.

Temer dijo que “no se puede tirar al tacho de basura de la historia tanto trabajo” para enfrentar la recesión. Vivimos esta semana el mejor y el peor momento del gobierno”, comentó el mandatario, y citó datos del crecimiento económico y la inflación.

El Supremo Tribunal Federal envió las grabaciones a Temer, que las reclamó con énfasis.

Pero pese a la negativa de renuncia de Temer, siete pedidos de juicio político fueron presentados contra el presidente, pero esto dependerá del humor político en el Congreso.

Una posibilidad de salida de Temer tiene fecha el 6 de junio, cuando el tribunal electoral puede destituirlo por corrupción en la campaña de 2014, como acompañante de la fórmula con Dilma Rousseff.

Una grave acusación revelada en las grabaciones según Folha de S.Paulo indica que Temer le habría dicho a Batista en la conversación grabada en marzo que en abril el Banco Central iba a bajar un punto la tasa de interés básica de la economía, lo que le puede sumar más argumentos sobre delitos contra el Estado.