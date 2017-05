Buenas capturas de Falklands calamari, pero “mediocres” para el calamar Illex

El Falklands calamari representa para el tesoro del gobierno de las Islas unas £ 6.3 millones al año de promedio, (US$ 8 millones), explicó Barton

Las capturas del Falklands calamari, --denominación comercial--, o sea el calamar Loligo han sido buenas esta temporada según informara el Director de Recursos Naturales de las Islas Falkland, John Barton, lo cual se considera muy positivo pues las capturas del Illex, hasta el momento, han sido bastante “mediocres”.

El Falklands calamari representa para el tesoro del gobierno de las Islas unas £ 6.3 millones al año de promedio, (US$ 8 millones), explicó Barton quien agregó que “la primera temporada ha sido en efecto buena ya que la captura alcanzó las 39.425 toneladas. Eso compara con las 46.444 de similar período en 2016, y por ejemplo por encima del 2015 con 30.000 toneladas”.

La primera temporada del 2017 de Falklands calamari comenzó a principios de marzo y acaba de concluir.

Hablando con el Penguin News, Barton dijo que la captura de Falklands calamari “representa un volumen significativo de frutos del mar de calidad que tiene por destino principal los mercados de la Unión Europea. Se trata de la primera temporada de la zafra más abundante desde el año 1995”. Empero también mencionó que si bien se trató de una temporada positiva en general hubo algunos contratiempos pues varias naves experimentaron problemas y debieron ser reemplazadas por otros poteros. La segunda temporada del calamari Falklands está previsto que arranque a fines de julio próximo.

Las capturas del calamar Illex no han sido tan alentadoras pues por ahora sólo se computan unas 62.000 toneladas. La temporada del Illex normalmente empieza el 15 de febrero al 15 de junio y con no más de un mes por delante parece no existir mucho margen ni tiempo para incrementar considerablemente dichas capturas.

Barton indicó que de todos modos es mucho más que las 2.000 toneladas del 2016, “pero igualmente se trata de un volumen mediocre. Las capturas son bastante pobres”.

En cambio las temporadas 2014 y 2015 de Illex resultaron excepcionales con 300.000 toneladas y pico, y 350.000 toneladas y pico, pero mirando los rendimientos a largo plazo unas 150.000 es un promedio más realista y al que puede apuntarse anualmente. Agregó que la mayoría de los poteros abandonarán el caladero de calamar a partir de mediados de mayo, en tanto “los coreanos seguirán por un tiempo más”.



Barton dijo que las capturas en Argentina y alta mar también habían sido pobres, “pero en tanto los volúmenes son menores que los deseados por la industria, el precio del calamar puede que resulte bastante razonable”.

El calamar Illex en un buen año genera unas £11 millones (US$ 13,5millones) en licencias de pesca para el gobierno de las Falklands. Empero en años malos dichas licencias generalmente se acreditan para la zafra siguiente.

Pasando raya, todos los ingresos generados por las licencias de pesca en un año razonablemente lucrativo estarían en torno a las £ 21 millones, (US$ 26 millones). Eso incluye los permisos de dos zafras de calamar además de licencias para peces de aleta al igual que tasas e impuestos a las empresas, “lo cual es significativo pero en la actualidad está más vinculado al Falklands calamari que al Illex” concluyó Barton. (Penguin News).