Degustación en Londres para promocionar los mejores 100 vinos argentinos, según Tim Atkin

Tim Atkin, MW. Tony Mason, CEO LATA y el Embajador Carlos Sersale di Cerisano

“Esta es, posiblemente, la mayor degustación de vinos argentinos que jamás haya habido en el Reino Unido”. Con esa carta de declaración, el destacado enólogo y periodista británico Tim Atkin presentó la quinta edición de su reporte anual titulado “Los 100 mejores vinos argentinos” en la Residencia del Embajador, donde celebraron tres master classes organizadas junto a Wines of Argentina para dar a conocer su selección ante representantes de las enotecas londinenses más relevantes, sommeliers de restaurantes, distribuidores y medios especializados

Con más de 10 viajes a la Argentina, Atkin, influencer que escribe para The World of Fine Wine e Imbibe, se ha vuelto un connaiseur de los vinos de nuestra tierra y de su progresión en las últimas décadas. Desde hace cuatro años, lo plasma en un reporte anual. El dato destacado de la última edición— para la cual cató y calificó más de 1300 vinos de distintas regiones vitivinícolas de nuestro país— es que todos los vinos de su selección están calificados por encima de los 95 puntos, nota que pone a Argentina a la altura de la élite del Viejo Mundo (Francia, Italia y España).



El programa de la jornada, que contó con la participación de 68 bodegas argentinas, se desarrolló en tres master classes en las que se degustaron 87 de las 100 etiquetas: la primera dedicada exclusivamente a los “Vinos Blancos”, la segunda a “Vinos Icónicos” y la última “Nueva Argentina”, para presentar a la nueva generación de vinos. Atkin valoró cada una de nuestras uvas. Del malbec, al que considera ya un vino de excelencia y referencia en el mercado británico, dijo “el mundo lo ama” y “hoy estamos viendo cada vez mejores malbecs”. Sobre los terroirs, aseguró que la frontera se corrió de los límites de Mendoza. Para el Master of Wine, los vinos de las provincias de Salta y Río Negro son excitantes. “Argentina está empujando los límites: cada vez tiene mejores blends, ha mejorado en los vinos espumosos, el semillón ha renacido”, aseguró ante compradores provenientes de países nórdicos, Italia, España.



Para Lilyane Weston, de la Federación Internacional de Escritores Vitivinícolas (California) la cata incluyó gratas sorpresas. “¿Quién hubiese esperado encontrar un chardonnay entre los vinos presentados? Todos los blancos que probé no tienen diferencia alguna con los que podría encontrar en Borgoña”, ponderó.



La actividad es una de las más importantes que realiza la Embajada de Argentina en el Reino Unido con el objetivo de promocionar nuestra marca país entre actores clave del sector. Argentina, que ocupa el puesto 11 del ranking, viene ganando presencia y prestigio en el mercado local: en 2016 se vendieron 28 millones de botellas por un total de 80 millones de dólares, y para este año se espera un crecimiento del 22%.



Al finalizar las master classes, el Embajador Carlos Sersale ofreció una recepción de honor a la que asistieron 100 invitados.



Lista de ganadores del año según Tim Atkins:

• Tinto: 2014 Bodega Teho Malbec Tomal Vineyard, La Consulta.

• Blanco: 2014 Catena Zapata Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay, Valle de Uco.

• Vino Rosado: 2016 Alfredo Roca Nuri Malbec Rosado, San Rafael.

• Espumante: Bodega Vistalba Progenie I Extra Brut NV, Valley.

• Enólogo joven: Santiago Mayorga.

• Enólogo leyenda: Jorge Riccite, Bodega Norton.

• Enólogo del año: Daniel Pi, Bodega Trapiche.



“Los 100 mejores vinos argentinos”