El Príncipe de los comentarios políticamente inconvenientes e incómodos

Felipe, duque de Edimburgo (95), a partir de agosto no participará más en actividades oficiales, anunció el Palacio de Buckingham

Momentos algo incómodos, pero casi siempre tomados con humor, o al menos eso se espera. Felipe, duque de Edimburgo (95), ha dicho un sinnúmero de comentarios que han reflejado su personalidad, la que los medios británicos parecen ya echar de menos luego de que este jueves, el Palacio de Buckingham anunciara que a partir de agosto no participará más de las actividades oficiales.

En diversos periódicos como The Guardian o The Telegraph recopilaron varias frases que marcaron sus décadas de personaje público, como príncipe consorte de Isabel II. ¿Ingenio o falta de tino?

Aquí algunas de ellas:

-“Eres muy gordo para ser astronauta” -a Andrew Adams, un niño de 13 años que en 2001 le dijo a Felipe que quería viajar al espacio.

-“Todo el mundo andaba diciendo que deberíamos tener más tiempo de ocio, y ahora se quejan porque están cesantes” -durante una recesión económica en 1981.

-“Declaro esta cosa inaugurada, sea lo que sea” –durante una visita a Canadá en 1969.

-“Soy una maldita ameba” -sobre la decisión de la reina de que sus hijos llevaran el apellido Windsor, en vez del suyo: Mountbatten.

-“Si se quedan aquí mucho tiempo, todos van a terminar con los ojos rasgados” –a un grupo de estudiantes británicos en China, durante una visita al gigante asiático en 1986.

-“Si el sujeto hubiera tenido éxito secuestrando a Ana, ella hubiera sido su infierno durante el cautiverio” –acerca de un hombre armado que intentó raptar a su hija, la princesa real, en 1974.

-“Si no se tira gases o come heno, a ella no le interesa” –nuevamente, sobre su hija, la princesa real, y su pasión por los caballos.

-“Si un hombre le abre la puerta del auto a su esposa, es porque el auto es nuevo o la esposa es nueva” –reflexión suya sobre el matrimonio.

-“¿Eres una mujer, cierto?” –a una mujer que le dio un regalo durante una visita a Kenia, en 1984.

“Si tiene cuatro patas y no es una silla, si tiene alas y vuela, pero no es un avión, y si nada pero no es un submarino, el cantonés se lo come” –en una reunión del Fondo Mundial para la Naturaleza, en 1986.

“¿Sordos? Si están cerca de eso, no me extraña que sean sordos” -a jóvenes sordos en la ciudad británica de Cardiff, en 1999, refiriéndose a una banda escolar que sonaba cerca.

“¿Todavía se tiran lanzas unos a otros?” –en Australia, a un empresario indígena local, en el 2000.

-“Si por ejemplo, un jugador de cricket decide ir a un colegio y matar a golpes a mucha gente con su palo de cricket, algo que podría hacer fácilmente, ¿van a prohibir entonces los palos de cricket?” –en 1996, en medio de reclamos para prohibir las armas tras la masacre de Dunblane, donde murieron 16 niños y un adulto.

“¿Cómo mantienen a los lugareños lejos del alcohol el tiempo suficiente como para que hagan el examen?” –a un instructor de conducción en Escocia, durante un paseo en 1995.

“¿Con qué haces gárgaras? ¿Con piedras?” –al cantante Tom Jones