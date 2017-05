Narco-bandas de Rio desafían razias de la policía e incendian buses y camiones

Al ingresar la policía a las favelas, los narcos reaccionaron incendiando ómnibus y camiones en Avenida Brasil, principal acceso al centro de Río, y así poder escapar.

Al menos ocho buses y dos semirremolques fueron incendiados en las avenidas de acceso a la ciudad brasileña de Río de Janeiro en el marco de una operación que incluyó tiroteos entre la policía y narcotraficantes en varias favelas del norte de la ciudad, informaron las autoridades.

La ola de violencia surgió luego de una operación policial que detuvo a 45 personas y confiscó 32 fusiles en Cidade Alta, una favela de la zona norte de Río de Janeiro donde hay batallas entre bandas criminales para controlar la venta de cocaína.

“Lo que ocurre es antinatural. Confiscar esta cantidad de fusiles no es común en ningún país del mundo, es una ciudad que teóricamente no está en guerra”, dijo al canal de noticias Globonews el portavoz de la policía militarizada, Ivan Blaz. Hasta el momento no se reportaron víctimas.

Los tiroteos fueron informados por la población de Cidade Alta, favela donde controla el narcotráfico la organización Amigos de los Amigos (ADA), que fueron invadidos por rivales de la facción Comando Vermelho (Comando Rojo).

La policía entró en acción en los pasillos y calles de la favela y detuvo a 45 personas de ambos bandos, lo cual generó la ola de violencia con la quema de ómnibus y camiones en inmediaciones de la Avenida Brasil, principal acceso al centro de la ciudad de Río.

El objetivo de la quema de colectivos fue desviar la atención de la policía para permitir la fuga de los integrantes de Comando Vermelho. La policía realiza operativos buscando supuestos integrantes de las bandas narco en las favelas vecinas de Kelsons, Nova Holanda y Parque das Missoes.