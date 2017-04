Odebrecht dice haber pago US$ 4.1 millones a Lula; el ex presidente figuraba en la libreta contable como “amigo”

Marcelo Odebrecht aseguro haber entregado el dinero a Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, en pagos realizados entre 2012 y 2013

El empresario también explicó que hizo pagos al Instituto Lula, que dirige el ex presidente para comprar un terreno en el que se construiría el edificio de la sede. Se habría entregado 50 millones de reales (US$ 16 millones) para la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2010, ahijada política y sucesora de Lula En la libreta de contabilidad de pagos figuraban como “post-italiano” e “italiano”, Guido Mantega y Antonio Palocci respectivamente.

El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora Odebrecht, declaró ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales (unos US$ 4.15 millones) en efectivo al ex mandatario Lula da Silva entre 2012 y 2013, cuando ya no era mandatario, informaron este martes medios locales.

Marcelo Odebrecht, preso desde junio de 2015, declaró el lunes ante el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción en Petrobras, que Lula es en realidad el beneficiario de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de “amigo”.

Se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en la condena. Aunque su testimonio está bajo reserva de sumario, fue filtrada a los medios de comunicación.

Según las informaciones, Odebrecht aseguro haber entregado el dinero a Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, en pagos realizados entre 2012 y 2013. El empresario también explicó que hizo pagos al Instituto Lula, que dirige el ex presidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.

Además, también habría entregado 50 millones de reales (cerca de US$ 16 millones) para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y sucesora suya en el cargo (2011-mayo de 2016), mediante el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega.

Odebrecht declaró que otros nombres que aparecían en la libreta de contabilidad del grupo, como “post-italiano” e “italiano”, eran Guido Mantega y Antonio Palocci respectivamente. Palocci, quien fue ministro con Lula y Rousseff, era el principal interlocutor del gobierno con el grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Mantega.

Odebrecht declaró este martes en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el gobierno para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, y de la que habría cobrado 128 millones de reales (US$ 40 millones).

Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el ex mandatario no comentaría ninguna declaración sobre el sumario bajo secreto de la Justicia “filtrada selectivamente y de forma ilegal”.

Según investigaciones policiales divulgadas este martes por la prensa, el grupo Odebrecht, causó daños por valor de 5,684 millones de reales (unos US$ 1,810 millones) en 11 contratos inflados firmados con Petrobras entre 2003 y 2014. La mayor constructora de Brasil participó de un “cártel” con otras 15 importantes empresas del gremio para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras, según ha descubierto la investigación.