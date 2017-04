Pérdidas en la agricultura por inundaciones en Perú ya alcanzan US$ 645 millones

Las inundaciones que afectan a Perú están produciendo al menos unos 645 millones de dólares en pérdidas en el agro y la ganadería, y la expectativa de un buen año para la cosecha de café se esfumarían por los embates del clima, dijeron el martes dirigentes del sector.

Las fuertes lluvias y el desborde de ríos han destruido unas 92.000 hectáreas de cultivo de banano, caña de azúcar y arroz, entre otros productos, principalmente en el norte del país, dijo el presidente de CONVENGO, Héctor Carrasco, en un comunicado.

Unos 6.000 kilómetros de carreteras han sido afectados o destruidos por las lluvias que comenzaron en diciembre, por un mayor calentamiento del Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador, según datos oficiales.

“La mayor parte de los afectados son pequeños productores, muchos de los cuales requieren que sus créditos sean reprogramados con préstamos a tasa cero o mediante mecanismos para la compra de deuda”, afirmó Carrasco.

Respecto al café, los productores prevén que la meta estimada para este año de 6,5 millones de quintales difícilmente se concretará, ante los fuertes daños en la cosecha y en la infraestructura vial en las rutas del nororiente y centro del país, obligando a las cooperativas y empresas exportadoras a reprogramar sus embarques con énfasis en el segundo semestre.

Perú, el octavo mayor productor mundial de café, produjo el año pasado unos 5,75 millones de quintales del grano. Brasil y Colombia, son los mayores productores en América del Sur.

“Con los bajos precios y altos costos, no es rentable cultivar café. Sin embargo, como no hay otro producto de fácil monetización en las cuencas cafetaleras, salvo la coca, no queda otra alternativa que seguir desvalorizando nuestro trabajo”, dijo el presidente de la Junta Nacional del Café, Tomás Córdova.

El dirigente refirió que si mejoran los precios y las condiciones de clima, el valor de las exportaciones estarían por encima de 850 millones de dólares al cierre de este año.