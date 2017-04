Oposición condiciona diálogo político propuesto por Cartes; vigilia frente al Congreso

El presidente del Partido Liberal Efraín Alegre dijo que su fuerza no formará parte de la mesa de diálogo hasta que no se retire el proyecto de reelección presidencial.

La Conferencia Episcopal Paraguaya anunció que acudirá a la mesa de diálogo política planteada por el presidente Horacio Cartes

El presidente de la Cámara baja paraguaya, Hugo Velázquez, dijo que la enmienda no será tratada por los diputados hasta que no haya acuerdo en la mesa de diálogo propuesto por el presidente Horacio Cartes. El domingo el mandatario convocó a los principales partidos políticos y a representantes de la Iglesia para reunirse con el Ejecutivo, tras las protestas del viernes que dejaron un muerto por disparos policiales y el incendio de parte del Congreso.

”Ante la intención de abrir un diálogo a nivel nacional, le dije (a Cartes) que me parecía correcto. Lo importante de esta cuestión para la Cámara de Diputados es que, mientras se genere este diálogo y no se concluya nada, esto (el proyecto de enmienda) no se va a tocar“, afirmó Velázquez, según informó Diputados en un comunicado.

Velázquez adelantó que no existe aún ningún ”temario” a tratar en esa reunión y que las partes establecerán los temas que conciernan al diálogo después del primer encuentro, que todavía no tiene ninguna fecha programada.

El presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, Efraín Alegre, dijo este lunes que la formación no formará parte de esa mesa de diálogo hasta que no se retire el proyecto para habilitar la reelección presidencial.

Alegre añadió que otra condición para asistir a esa mesa es que se tomen medidas contra los altos cargos policiales responsables del operativo en el que murió Roberto Quintana, de 25 años, ocurrida durante el asalto policial a la sede de la formación, pasada la medianoche del viernes.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya anunció el lunes que acudirá a esa mesa.

La muerte de Quintana se produjo después que la tarde del viernes grupos de manifestantes incendiaran parte del edificio del Congreso y se enfrentaran con la policía, que hirió con balas de goma a varias personas, entre ellas al diputado liberal Edgar Acosta.

Los incidentes comenzaron después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para facultar la polémica reelección presidencial, en una reunión celebrada fuera del Congreso. La votación tuvo el respaldo de legisladores del Partido Colorado, de Cartes, del Frente Guasú, del ex presidente paraguayo Fernando Lugo, y de algunos senadores liberales contrarios a la corriente de Alegre.