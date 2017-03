Atacante de Londres era nacido en Inglaterra y fue descripto como un “personaje periférico”

El atacante que mató el miércoles a cinco y dejó 29 heridos en Londres fue identificado como Khalid Masood, de 52 años, según informó Scotland Yard. Masood, nacido en el condado de Kent (sureste de Inglaterra), tenía antecedentes por agresiones violentas y posesión de armas, pero no por cuestiones relacionadas con el terrorismo.

Su primera condena fue en 1983, por “daños criminales”, y el último antecedente que aparece en las fichas de la policía es de 2003, por posesión de un arma blanca. Masood vivía en la actualidad en West Midlands, el condado del centro de Inglaterra donde se encuentra la ciudad de Birmingham, según Scotland Yard.

Durante la noche, la policía registró diversos domicilios en Londres, Birmingham y otros puntos del país, en una investigación que involucra a cientos de agentes y en la que se ha detenido hasta el momento a ocho personas.

En la indagación, la compañía de arriendo de vehículos Enterprise confirmó que el automóvil que se utilizó en el atentado fue alquilado en Solihull, al sureste de Birmingham.

Las víctimas mortales que dejó el ataque, son el policía británico Keith Palmer, la mujer de origen español Aysha Frade, el turista estadounidense Kurt Cochran y otros dos británicos.

En cuanto a los 29 heridos en el suceso, 12 fueron hospitalizados y siete se encuentran en estado crítico

La Primera Ministra británica, Theresa May, informó que el hombre que perpetró el miércoles un ataque cerca del Parlamento de Londres, que dejó varios muertos y decenas de heridos, nació en Reino Unido y era conocido por los servicios de inteligencia.

“Lo que puedo confirmar es que el hombre nació en Reino Unido y que hace algunos años fue investigado por el MI5 en relación a sospechas sobre extremismo violento”, dijo May a los legisladores.

“Era un personaje periférico”, agregó la Primera Ministra. “El caso es antiguo, él no era parte del escenario actual de inteligencia”. May señaló que no había información de inteligencia previa sobre su propósito ni sobre sus planes.

Andrew Parker, director general del MI5, el servicio de inteligencia dedicado a la seguridad interior, dijo más temprano que para apoyar a la policía se había movilizado completamente la respuesta operacional de la agencia.

”Le damos todo nuestro respaldo a nuestros colegas de la policía, (y) nos condolemos de su pérdida al tiempo que aplaudimos la excelencia profesional de su respuesta”, declaró Parker mediante un comunicado.