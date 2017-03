Problemas de familia persiguen a la presidente Michelle Bachelet

Natalia Compagnon es esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, que también ha sido investigado, pero no imputado en el caso.

Un tribunal chileno ordenó este viernes la extensión por 80 días de la investigación del llamado caso Caval, un negocio inmobiliario que involucra a Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, informaron fuentes judiciales. Compagnon es investigada por presunto uso de información privilegiada, tráfico de influencias, delitos tributarios y estafa.

Andrea Urbina, jueza del Juzgado de Garantía de la ciudad de Rabcagua, rechazó la petición del fiscal del caso, Sergio Moya, para decretar el cierre de la investigación, solicitud compartida por la defensa de Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, que también ha sido investigado, pero no imputado en el caso.

Natalia Compagnon y su socio de la empresa Caval, Mauricio Valero, reiteraron su inocencia en los delitos que se les imputan.

“Yo estoy seguro, tranquilo, no he cometido ningún delito, cosa que otros participantes de la causa no pueden asegurar”, afirmó el socio de Compagnon mientras se retiraba del Juzgado en Rancagua, a 90 kilómetros al sur de Santiago.

Mientras, el abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, solicitó al tribunal declararse incompetente, argumentando que los supuestos delitos deberían, por una cuestión jurisdiccional, ser investigados en un tribunal de Santiago. La jueza quedó de responder la solicitud de incompetencia el próximo 27 de marzo.