Piñera hace fuerte alegato en favor del gobierno de Macri y anticipa un año de crecimiento

El ex presidente de Chile Sebastián Piñera calificó como “un renacimiento” al gobierno del presidente Mauricio Macri, y aseguró que la Argentina este año crecerá en su economía, creará empleo y reducirá tanto la inflación como el déficit fiscal.

“El presidente Macri recibió un país peor de lo que él que pensaba, porque habían falseado todas las cifras. Y además le tocó la peor recesión de su historia de Brasil, su principal socio comercial”, indicó Piñera al disertar en el Argentina Summit 2017 que la publicación The Economist organiza en el hotel Alvear Palace de Buenos Aires.

El ex mandatario chileno subrayó que “el 2016 fue muy duro, porque Argentina no creció, no creó empleo, no rebajó la inflación, ni redujo su déficit fiscal”, pero puso de relieve que el gobierno de Macri “sentó las bases para que el 2017 sea mucho mejor”.

Así pronosticó que “este año Argentina va a crecer, a crear empleo, a reducir la inflación a la mitad y también el déficit”.

Sin embargo, subrayó que en el país “hay siete millones de pensionados y seis millones de trabajadores formales”, y opinó que “hay tanto por hacer, que va a llevar mucho tiempo corregir males culturales, como que se puede vivir más allá de los propios medios, sin trabajar y a costa del Estado”.

Piñera aseguró que “hay 18 millones de argentinos que reciben transferencias del Estado”. No obstante, insistió con que “este año va a ser el de la recuperación” de la Argentina, y calificó como “un renacimiento” el gobierno de Macri, aunque puntualizó que “los periodistas lamentablemente sólo se fijan en los errores”.

En este marco, convocó “a los empresarios a vivir la aventura de la libertad”, y remarcó que “la Argentina era un país que no estaba acostumbrado a competir”.

En cambio, indicó que “ahora va a tener que enfrentar la competencia dentro del país”, y señaló que “eso es difícil, pero es el único camino que le va a permitir a la Argentina desplegar todo el potencial que tiene”.

El ex presidente chileno se refirió también al Mercosur, y opinó que “tal como fue diseñado no tiene destino”. Al respecto, evaluó que el Mercosur “tiene que ser un proceso de integración entre los países de la región y con el mundo”.

A su criterio, el Mercosur “es una unión aduanera con reglas que son vulneradas asiduamente, pero con barreras hacia el resto del mundo”.

En ese sentido, comparó que “la Alianza del Pacífico es integración y abrir fronteras al mundo”, y subrayó que “el Mercosur se va a dar cuenta que la integración de la región no puede ser a costa de desintegrarnos del mundo”.