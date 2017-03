Venezuela en año decisivo: reservas insuficientes para pago de deudas e importaciones

Venezuela sólo cuenta con US$ 10,500 millones en reservas, según la información del banco central. Este año enfrenta unos US$ 7,200 millones en pagos de deuda.

Caracas se está quedando sin efectivo. Venezuela sólo cuenta con 10,500 millones de dólares en sus reservas, de acuerdo con la información más reciente de su banco central. Para el resto del año, Venezuela debe cerca de US$ 7,200 millones sólo en pagos de deuda.

En 2011, Venezuela contaba con aproximadamente US$ 30,000 millones en reserva. En 2015, tenía US$ 20,000 millones. La tendencia no puede persistir por mucho tiempo más, pero es difícil saber cuándo se quedará sin dinero Venezuela.

”La cuestión es ¿cuál es el fondo?”, dijo Siobhan Morden, director de la estrategia de ingresos fijos de Latinoamérica en Nomura Hodlings. Si los precios del petróleo se estancan y las reservas extranjeras llegan a cero, entonces el reloj estará en incumplimiento”.

De acuerdo con el reporte financiero de 2016 recién publicado, cerca de US$ 7,700 millones se los US$ 10,500 millones que quedan se encuentran en oro. Para lograr realizar sus pagos de deuda el año pasado, Venezuela envió oro a Suiza.

El debilitamiento de las reservas pinta una escena de terror pues la nación se enfrenta a una crisis humanitaria desatada por el colapso económico. Los venezolanos sufren por la escasez masiva de alimentos y medicinas al igual que un aumento desproporcionado de las despensas.

El gasto excesivo del gobierno, el declive de su moneda, el mal manejo de la infraestructura del país y la corrupción son factores que han desatado una inflación extremadamente alta en Venezuela. Se espera que la inflación aumente 1,660% este año y 2,880% en 2018, de acuerdo con el FMI.

Otro problema clave es el precio relativamente bajo del petróleo, que se encuentra a la mitad de lo que estaba en 2014. Los cargamentos de petróleo representan más del 90% de las exportaciones totales del país. Eso ha hecho casi imposible que el país pague sus deudas e importe alimentos, medicinas y otros esenciales para sus ciudadanos. Las importaciones de Venezuela han disminuido un 50% del año anterior, de acuerdo con Ecoanalitica, una firma de investigación en Venezuela.