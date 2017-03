Senador clave para la coalición de Temer, nombrado canciller de Brasil

El senador brasileño Aloysio Nunes, que estuvo vinculado a grupos de guerrilla urbana y fue refugiado en Francia durante el régimen militar de Brasil (1964-1985), fue nombrado este jueves ministro de Relaciones Exteriores del gobierno conservador de Michel Temer.

Nunes, de 71 años, reemplaza a José Serra, quien renunció el 22 de febrero por problemas de salud. Al igual que su predecesor, pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), aliado clave del centroderechista PMDB de Temer.

“El presidente de la República designó esta tarde al senador Aloysio Nunes Ferreira, de Sao Paulo, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores”, informó el portavoz de Temer, Alexandre Parola.

Nunes, líder de la mayoría del gobierno en el Senado desde la destitución el año pasado de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, “tiene una larga trayectoria de compromiso con las causas de la diplomacia brasileña”, agregó.

Previamente, fue diputado, vicegobernador del Estado de Sao Paulo y ministro de Justicia de Cardoso (2001-2002). En 2014, integró la fórmula para la campaña presidencial junto a Aécio Neves, derrotada por la formada por Rousseff (otra ex guerrillera) y Temer.

Nunes estudió Derecho en Sao Paulo y realizó posgrados de Economía Política y de Ciencias Políticas en las Universidades de París VIII y París I respectivamente durante su exilio francés, de 1968 a 1979.

“Debido a sus acciones contra la dictadura militar, se vio obligado a salir de Brasil”, recuerda sobriamente su portal en internet.

Nunes había pertenecido inicialmente al Partido Comunista Brasileño (PCB), del que se separó siguiendo al grupo liderado por Carlos Marighella, una de las principales figuras de la guerrilla latinoamericana, fundador de Acción Libertadora Nacional (ALN).

En una entrevista concedida en julio de 2014 a la revista carta Capital, Nunes evoca su participación en agosto de 1968 en el asalto al tren de transporte de fondos Santos-Hyundai, una de las acciones con mayor repercusión de los grupos armados.

“No diría que me siento orgulloso, pero siempre he actuado de acuerdo con las cosas que considero correctas. Fue lo que hice en esa época. La experiencia demostró que estaba equivocado, no solamente por el fracaso de esa forma de lucha, sino también porque ella no fue encarada desde una perspectiva democrática”, declaró.

El pasado 9 de noviembre, el día que Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, Nunes dijo en su cuenta de Twitter que el magnate era “lo peor, más incontrolado y más exacerbado” del Partido Republicano, aunque también dijo que habría que esperar a su comportamiento como presidente