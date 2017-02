Argentina y FAO a la ayuda de Bolivia para combatir plaga de langostas

El César Cocarico explicó que la FAO ofrece a Bolivia asesoramiento técnico en el control de plagas, puesto que ellos cuentan con especialistas en África y Asia.

Cocarico confirmó la presencia del presidente del Senasa de Argentina, Marcelo Miguez, junto a un equipo de técnicos quienes se referirán a la plaga de langostas.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Argentina ayudarán a Bolivia en el control de la plaga de langostas voladoras que afecta a cultivos del departamento de Santa Cruz. Se teme que la plaga se expanda a la propia Argentina y ya ha llegado a algunos cultivos del Paraguay.

”No sólo es el apoyo del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) de Argentina, sino quiero agradecer a la FAO que me ha hecho llegar una carta y habrá una teleconferencia entre el personal del Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) Bolivia con especialistas de la FAO por el que harán un intercambio de tecnologías“, indicó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

El ministro explicó que la FAO en su carta ofrece a Bolivia asesoramiento técnico en el control de plagas, puesto que ellos cuentan con especialistas que trabajaron en África y Asia.

Manifestó que el ministerio a su cargo formó su propio equipo de trabajo que acompañará toda la campaña de control de la plaga

Por otra parte, Cocarico confirmó la presencia del presidente del Senasa de Argentina, Marcelo Miguez, esta semana en Bolivia, junto a un equipo de técnicos quienes se referirán a la plaga de langostas.

”Está llegando el Presidente de Senasa de Argentina, con él me he reunido cuando he ido a Argentina y quedamos en una serie de actividades que tenemos a nivel de todas las entidades de sanidad animal, vegetal en todo Sudamérica y también hemos quedado con él que puedan venir técnicos a Bolivia“, indicó.

Recordó que la idea de que vengan técnicos especialistas de Argentina es del presidente Evo Morales para que orienten la formación de un programa de control de la plaga de la langosta.

El Gobierno boliviano destinó inicialmente un millón de dólares para las acciones orientadas a combatir la plaga de langostas voladoras y comprometió todos los esfuerzos para controlar ese azote.

Por su parte desde Paraguay se informó que se han detectado dos focos principales de langostas, para lo cual está previsto la fumigación de un área de unos cincuenta kilómetros. Empero el Servicio Veterinario de Paraguay, Senave advirtió que algunos tóxicos son muy potentes y ”también las abejas podrían correr gran riesgo”