Observadora que denuncia “fraude electoral” en Ecuador se refugia en embajada; Mujica observador

La observadora Ana Mercedes Díaz denunció que el registro electoral del Ecuador “está totalmente viciado” y un plan para cometer “fraude electoral está preparado”

“Ayer impidieron la conferencia de @AnaMercedesDiaz que denuncia fraude electoral en Ecuador y que @Lenin no llega a 2da vuelta”, dijo Balda ”Reconozco que soy especialista en juntar votos no en el proceso electoral”, dijo el ex presidente Mujica integrante de los veedores de Unasur

Un escándalo de proporciones se ha desatado en Ecuador ante las declaraciones de la ex directora general del Consejo Electoral de Venezuela, Ana Mercedes Díaz, quien llegó a Quito como observadora electoral de los comicios presidenciales de este domingo 19 de febrero.

La observadora declaró en una entrevista con NTN24 que el registro electoral del Ecuador “está totalmente viciado” y que un plan para cometer un “fraude electoral está preparado” para los elecciones presidenciales del domingo según la información del periódico Panorama.

Luego de sus declaraciones, se supo que la policía ecuatoriana iba a detenerla por lo cual Ana Mercedes Díaz, al tener doble nacionalidad -venezolana y estadounidense- ha pedido refugio en la embajada de los EEUU en Ecuador.

El ex asambleista ecuatoriano, Fernando Balda, opositor al gobierno del presidente Rafael Correa y ex preso político dijo en Twitter que “Persiguieron a @AnaMercedesDiaz por su valentía de explicar la situación electoral en Ecuador. Tuvo que refugiarse en la embajada de EEUU”.

Ana Mercedes Díaz cuenta sobre su vida en Venezuela: “Ingresé en el CSE ,hoy CNE, el 1 de Julio de 1979 y me botaron sin prestaciones ni jubilación el 2 de Marzo del 2004 por no aceptar el fraude electoral”.

El activista Balda señaló que “Ayer impidieron la conferencia de @AnaMercedesDiaz que denuncia fraude electoral en Ecuador y que @Lenin no llega a 2da vuelta”, dijo en referencia al candidato de Correa

El activista reveló: “Me informa @AnaMercedesDiaz que fue el mismo Leonel Fernández Presidente de la Comisión de la OEA quién le informó que iba a ser detenida”. (Leonel Fernández es el ex presidente de República Dominicana y se encuentra en Ecuador como Jefe de los observadores de la OEA.

En tanto se supo que el expresidente de Uruguay, José Mujica, llegó a Ecuador como jefe de la misión de observadores de la Unasur, que verificarán el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo.

Sorpresivamente, el exmandatario aseguró que “Yo reconozco que soy especialista en juntar votos no en el proceso electoral”, no explicando entonces sobre que hace allí, verificando lo que gira alrededor de los procesos de un acto comicial que no conoce.

Puntualizó que en realidad llegaba para aprender: “No hemos venido como inspectores, la observación electoral es un aprender, compartir y fortalecer visión de sistemas democráticos”, señaló el político uruguayo.

Este domingo 12.8 millones de ecuatorianos van a las urnas para renovar el Ejecutio y el Legislativo.