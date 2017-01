Concurso sobre Falklands para universitarios: ganadores ya están en las Islas

Augusto Neubauer de Brasil, Maritza Cárdenas de Pto. Natales Chile y María Romina Dominzain de Uruguay

Los ganadores del concurso acompañados de una guía en una de las colonias de pingüinos que visitaron

Los tres estudiantes sudamericanos ganadores de un concurso organizado por el gobierno de las Falklands y embajadas británicas del Cono Sur, ya se encuentran en las Islas y una de sus primeras visitas fue a las colonias de pingüinos, todo un símbolo del archipiélago.

El concurso lanzado en octubre pasado y dirigido a estudiantes universitarios de Chile, Brasil y Uruguay invitaba a explicar por qué, “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?” (Por qué me gustaría encontrarme con mis vecinos de las Falklands?).

Por Chile la ganadora fue la estudiante Maritza Cárdenas, por Uruguay María Romina Dominzain y por Brasil, Augusto Neubauer. Los ganadores tenían derecho a una semana en las Islas, todo pago, de punta a punta.

Los concursantes debían enviar un vídeo en inglés con duración de un minuto haciendo referencia al título, o sea porqué el interés de conocer a los Isleños. Durante la estadía de una semana se alojan con una familia local para conocer de primera mano cómo es la vida y costumbres en las Islas, y promover el intercambio cultural.



Maritza Cárdenas, originalmente de Puerto Natales, es alumna de la carrera de Traducción inglés-español de la Universidad Chileno-Británica de Cultura UCBC.

”Las Islas Falklands es un lugar que siempre he querido conocer, ya que me interesa su cultura y la forma de vida que desarrollan en este archipiélago”, señaló Maritza.