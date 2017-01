Jefe de estrategia de la Casa Blanca consideró que “los medios son el partido de la oposición”

“Los medios de comunicación son el partido de la oposición. Todavía no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos”, dijo Bannon

“Deberían mantener la boca cerrada y empezar a escuchar”, afirmó Stephen K. Bannon, ex director general de la campaña del republicano, convertido en su alto asesor de asuntos estratégicos.

“Los medios de comunicación deberían estar avergonzados, sentirse humillados y mantener la boca cerrada. Deberían empezar a escuchar”, disparó Stephen K. Bannon, jefe estratega de la Casa Blanca, en una entrevista con The New York Times.

“Quiero que tome esta cita textual”, dijo Bannon y prosiguió: “Los medios de comunicación son el partido de la oposición. Ellos no entienden este país. Todavía no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos”.

Esta definición, en la voz de uno de los asesores más influyentes del presidente Trump, llega en momentos de alta tensión entre los medios de comunicación y el Gobierno de EEUU.

Bannon, que rara vez concede entrevistas a periodistas fuera de Breitbart News, el sitio web que manejó hasta agosto pasado, se hizo eco de los comentarios de Trump del sábado cuando el presidente dijo que estaba en una “guerra'' con los periodistas, a los que calificó como ”las personas más deshonestas en la Tierra”.

Bannon es empresario de medios, cineasta, ex oficial de la Marina estadounidense, ex jerarca en Goldman Sachs y ex director de Breitbart News, el medio reconocido por sus abiertos ataques hacia los demócratas y al establishment republicano, dos sectores opuestos a Trump.

Bannon es también cofundador del Instituto de Rendición de Cuentas del Gobierno, el cual impulsó investigaciones periodísticas sobre Clinton y el ex gobernador de Florida Jeb Bush por el uso indebido de fondos públicos con objetivos partidarios.