Argentina tras US$ 20.000 millones para hacer frente a compromisos del 2017

“Es importante si podemos conseguir el 65% del dinero que necesitamos durante el primer mes del año”, dijo Caputo.

Argentina tomará deuda por US$ 20.000 millones y renovará vencimientos por otros US$ 21.000 millones durante este año, dijo este jueves el flamante ministro de Finanzas Luis Caputo. En la presentación del programa financiero anual, Caputo precisó además que Argentina lanzará el jueves próximo una colocación de títulos en el mercado internacional por unos US$ 5.000 millones.

También buscará colocar otro tramo por el equivalente en pesos a unos US$ 1.000 millones en el mercado local. Además, cerró un préstamo con seis bancos internacionales por US$ 6.000 millones a 18 meses de plazo y con una tasa del 3,8% anual.

La operación se cerró con los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deustche Bank, HSBC y JP Morgan, según dijeron fuentes del ministerio. Los mismos bancos participarán en el lanzamiento de títulos de la semana próxima.

“Es una forma alternativa de financiamiento que nos permite salir al mercado la semana que viene con mayor tranquilidad, a buscar nuevos fondos” , explicó en rueda de prensa tras la presentación del programa financiero. Este año Argentina tiene vencimientos de deuda por unos US$ 20.000 millones.

“Es importante si podemos conseguir el 65% del dinero que necesitamos durante el primer mes del año. Es algo agresivo, pero es bueno porque tenemos la obligación de ser cautos este año y así el financiamiento no va a ser el ’cuco’ que muchos creían” , dijo Caputo.

La ronda para la promoción de la operatoria de títulos a colocarse el jueves próximo comenzará el lunes cuando Caputo viaje a Londres para luego seguir en Boston, Los Ángeles y Nueva York, según trascendió.

“Tenemos que reducir el nivel de incertidumbre, hoy hay que minimizar el riesgo de financiamiento” , dijo Caputo al explicar la premura para el lanzamiento de la operación.