Falklands: “un segundo vuelo será una decisión nuestra y sólo nuestra”; no estamos bajo presión de Londres

El gobierno electo de las Falklands no está bajo presión alguna del gobierno del Reino Unido para acordar algo que no sea de su mejor interés y la decisión final sobre vuelos adicionales al continente sudamericano “será nuestra y sólo nuestra”, aunque las Islas no se hacen ilusiones en cuanto al reiterado reclamo argentino de soberanía.

En estos términos se expresó la Asamblea Legislativa de las Islas (Gilbert House), mediante su vocero del mes MLA Barry Elsby, quien además se mostró respetuoso de aquellas opiniones en las Islas contrarias a un segundo vuelo, especialmente porque haría escala en Argentina, similar al acuerdo que rige ahora con el vuelo semanal de Latam entre Punta Arenas y las Islas.

En efecto, según se puede apreciar en la sección Carta de Lectores del Penguin News hay varias misivas muy críticas de la iniciativa temiendo la influencia argentina y el hecho que a pesar de las restricciones impuestas por las administraciones de los Kirchner, la economía de las Falklands siguió prosperando y por otra parte esa política cimentó el distanciamiento de los Isleños respecto a Argentina, algo que aparentemente quiere desandar el presidente Macri. (MP 6/01/2017).

MLA Elsby también recuerda que en base al comunicado conjunto argentino/británico de setiembre pasado, en diciembre hubo conversaciones en Londres a propósito del segundo vuelo y de las cuales participaron los legisladores de las Islas, MLA Mike Summers y MLA Phyl Rendell.

Y como toda negociación requiere de un grado de confidencialidad, y como el gobierno de las Islas lo considera de interés nacional, proseguirán las discusiones pero cualquier acuerdo final será sometido a consideración de la población de las Falklands.

La carta de MLA Barry Elsby se ajusta al siguiente detalle en traducción libre, “Sin presiones del gobierno británico”.

Dave Eynon ha planteado puntos importantes en su carta. La necesidad de contar con un vuelo adicional a América del Sur es clara pero no es desesperada. Somos un país en crecimiento con números mayores de turistas visitando las Islas cada año, junto a mayores vínculos y comerciales con la región.

En una situación normal un país como el nuestro simplemente solicitaría a las correspondientes autoridades en materia de aviación, el permiso para un vuelo adicional. Desafortunadamente nuestra situación no es normal y como Dave afirma correctamente Argentina aún reclama nuestro país y por muchos años ha tratado, pero sin éxito, de socavar nuestro desarrollo.

Los años de los gobiernos de los Kirchner no sólo empobrecieron al pueblo argentino sino también endurecieron las actitudes de los Isleños hacia ese país. Como gobierno todavía esperamos que la elección del presidente Macri le permitirá a Argentina a pasar raya a los anteriores regímenes y dirigirse a las Islas Falkland de una manera más madura.

Hay muchas áreas de mutuo interés en las cuales podemos trabajar juntos tal como el intercambio de información en materia de pesca, pero hay algo que jamás discutiremos y eso es la soberanía.

El gobierno de las Falklands ha trabajado de cerca con el gobierno británico en el tema de los vuelos adicionales y fue uno de los principales anuncios del comunicado conjunto del Reino Unido y Argentina de setiembre pasado.

Esto condujo a conversaciones sobre vuelos en Londres en diciembre pasado de las cuales participaron los legisladores MLA Rendell y MLA Summers.

Estoy seguro que la gente apreciará que durante un período de negociaciones no es inusual que los detalles permanezcan en confianza hasta un posible acuerdo, o lo contrario, sea alcanzado.

El gobierno de las Islas Falkland no está bajo presión alguna del gobierno del Reino Unido para acordar algo a lo cual entendemos que no sea en beneficio de nuestros mejores intereses. La decisión final sobre los vuelos será nuestra, y nuestra sólo.

Los legisladores electos de las Falklands no se hacen ilusiones respecto a Argentina y su continuo reclamo sobre nuestro país.

Sin embargo entendemos que es de nuestro interés nacional continuar con este proceso de los vuelos. Cómo y cuando un posible entendimiento con Argentina se alcance, haremos entonces una amplia consulta con el público antes que se tome cualquier decisión final.

MLA Barry Elsby, vocero por el mes de la Asamblea Legislativa

Por su parte la carta de Dave Eynon a la cual alude MLA Elsby expresa lo siguiente bajo el título. “Argentina sigue siendo hostil””

Reconciliación es una palabra que ha sido utilizada en muchos conflictos y en lugares problemáticos del mundo. Si bien sería grandioso que nuestros problemas con Argentina se reconciliaran, hay un número de diferencias mayor en nuestra relación con ellos.

Argentina jamás cesó hostilidades oficialmente, no se ha disculpado por invadir nuestro país, no nos reconocen como pueblo o nación, ni reconocen nuestro derecho a la auto determinación, y final y deliberadamente no han adherido a algunos de los recientes acuerdos/memorandos de entendimiento.

Nuestros legisladores parecen seguir determinados a una vez más autorizar a los argentinos cierta latitud de forma que nuestro vecino más próximo pueda continuar a jugar sus extraviados juegos y escondidos objetivos.

Qué es aceptable para nosotros, el pueblo que vive permanente en estas remotas, ventosas pero maravillosas Islas? Buscamos honestidad de parte de nuestros representantes cuando estos temas de importancia nacional se discuten abiertamente y con total claridad.

Reconciliación y relaciones de buena vecindad con Argentina sólo pueden comenzar cuando ellos acepten que existimos y gozamos de los mismos derechos humanos que ellos tienen, para determinar nuestro propio futuro sin odios, egoísmos o desprecio, nublando el tema.

Una vez más desafío a los legisladores a celebrar un referendo sobre el propuesto segundo vuelo que tiene previsto una escala en un aeropuerto argentino, y ahí veremos qué piensa realmente la gente.

David Eynon