Se lanza campaña presidencial en Ecuador: fórmula oficialista a la cabeza

Una encuesta a fines de diciembre colocaba al candidato oficialista, el ex vicepresidente Lenín Moreno, en primer lugar en la intención de voto con 35,6%

La elección se celebrará el 19 de febrero cuando 12 millones de ecuatorianos están habilitados para votar. También se eligen 137 integrantes de la Asamblea Nacional

Ecuador entra oficialmente este martes en la campaña proselitista para las elecciones del 19 de febrero, en las que se elegirá al sucesor del presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007 y por primera vez en la última década fuera de la contienda.

Ocho fórmulas se anotaron para pelear la jefatura del Estado, aunque las encuestas que se conocieron hasta ahora solo otorgan chances reales a tres binomios, más allá de que la tarea proselitista puede variar los guarimos.

Una encuesta de la firma Cedatos revelada a fines del mes pasado colocaba al candidato oficialista, el ex vicepresidente Lenín Moreno, en primer lugar en la intención de voto con 35,6%, seguido por el opositor y ex banquero Guillermo Lasso, del movimiento CREO, con 22,3%, y la socialcristiana y ex asambleísta Cynthia Viteri, con 10,9%.

Después, aparece el ex general del Ejército y ex alcalde de Quito Paco Moncayo, por la socialdemócrata Izquierda Democrática, con 6,9%, mientras los demás aspirantes figuran con menos de 4%.

Por otro lado, en un sondeo de opinión de la empresa Market, también realizado en diciembre, Moreno figura en el primer puesto, con 28,6%; seguido por Viteri, de la alianza entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Madera de Guerrero, con 19,3%; por Lasso con 17,7%, y Moncayo con 14,8%.

La nómina de candidatos al Palacio Carondelet -sede del Ejecutivo- se completa con Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social; Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica; Washington Pesántez, de Unión Ecuatoriana, y Abdalá Bucaram -hijo del homónimo ex mandatario-, de Fuerza Ecuador.

Cedatos señaló que el nivel de indecisión se situó en diciembre en 47%, en tanto Market apuntó que era de 45,4%, reportó la agencia Andes.

La campaña electoral se extenderá hasta el 16 de febrero, tres días antes de las votaciones en la que más de 12 millones de ecuatorianos están facultados para elegir, además de presidente y vice, 137 integrantes de para la Asamblea Nacional y a cinco parlamentarios andinos.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un total de 3.973 candidatos han sido calificados para los comicios de febrero, para los que fueron habilitadas 70 formaciones políticas, 16 de ámbito nacional y 54 provinciales.