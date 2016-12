Rige alto el fuego entre Siria y los rebeldes, pero se reportan disparos

Un alto el fuego entre el gobierno de Siria y las fuerzas rebeldes comenzó a medianoche del viernes después de casi seis años de guerra civil. El acuerdo, negociado por Rusia y Turquía, que respaldan a bandos opuestos en el conflicto, tuvo un comienzo dudoso, ya que se reportaron enfrentamientos a menos de dos horas de iniciada la tregua.

Los incidentes ocurrieron a lo largo de la frontera provincial entre Idlib y Hama, y también se informó de episodios aislados de disparos más al sur.

La tregua del viernes es el tercer acuerdo de alto el fuego acordado en Siria este año, y se produce una semana después de que las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad recuperaran el control total de Alepo de manos de los rebeldes. Los dos últimos ceses al fuego, gestionados por los Estados Unidos y Rusia, apenas duraron lo suficiente para la entrega de ayuda humanitaria o la huida de personas.

El acuerdo actual, en los últimos días de la administración del presidente Barack Obama, fue la primera gran iniciativa diplomática internacional en el Oriente Medio en décadas que no involucra a los Estados Unidos. Tampoco a Naciones Unidas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Estados Unidos podría unirse al proceso de paz una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero. También quería que se sumaran al proceso Egipto, Arabia Saudita, Qatar, Irak, Jordania y las Naciones Unidas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, un aliado clave del presidente sirio, Bashar al-Assad, anunció el alto el fuego el jueves después de forjar el acuerdo con Turquía, un antiguo partidario de la oposición. Rusia, Turquía e Irán actuarán como garantes del acuerdo. Putin dijo que las partes también estaban dispuestas a iniciar conversaciones de paz que se realizarán en Astana, la capital de Kazajstán. Los medios estatales sirios dijeron el jueves que estas conversaciones tendrán lugar “pronto”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, describió el acuerdo como una “oportunidad histórica” ​​para poner fin al conflicto sirio, que ha matado a más de 310.000 personas y ha obligado a millones de sus hogares.

El alto el fuego incluiría cerca de 60.000 combatientes rebeldes. Varios oficiales rebeldes reconocieron el acuerdo, y un portavoz del Ejército Libre Sirio (FSA), una alianza de grupos insurgentes, dijo que respetaría la tregua. Un comandante de la FSA fue optimista sobre el acuerdo de tregua. “Esta vez tengo confianza en su seriedad. Hay una nueva aportación internacional”, dijo el Coronel Fares al-Bayoush sin profundizar.

La tregua excluye al grupo “Estado Islámico” (IS) y al antiguo Fatah al-Sham, aliado con Al Qaeda, o cualquier facción vinculada a esos grupos yihadistas, se anunció. Pero varios funcionarios rebeldes dijeron que el acuerdo sí incluía al ex Frente de Nusra - ahora conocido como Jabhat Fatah al-Sham - que anunció en julio que había roto lazos con Al Qaeda. Por su parte, el poderoso grupo insurgente islamista Ahrar al-Sham dijo que no había firmado el acuerdo de cesación del fuego debido a “reservas”, que aclararía a su debido tiempo.

Los dos previos cese al fuego de Siria, promovidos por los enemigos de la Guerra Fría Washington y Moscú, entraron en vigor en febrero y septiembre, pero ambos se desplomaron en cuestión de semanas, mientras los bandos beligerantes se acusaban mutuamente de violaciones de tregua.

En Astana, el gobierno sirio negociará desde una posición fuerte después de que su ejército y sus aliados, incluidas las milicias chiítas apoyadas por Irán, junto con el poder aéreo ruso, derrocaran a los rebeldes en su último bastión urbano de Alepo este mes.

La campaña aérea de Moscú desde septiembre del año pasado ha convertido la guerra civil en favor de Assad, y los últimos rebeldes salieron de Alepo hacia las zonas que todavía están bajo control rebelde al oeste de la ciudad, incluida la provincia de Idlib.

Antes de que las conversaciones puedan tener lugar, la cesación del fuego tendrá que mantenerse. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, las partes beligerantes parecían mantener el alto el fuego. El grupo de vigilancia dijo que había habido bombardeos alrededor de Alepo y cerca de la capital, Damasco, poco antes de que entrara en vigor la tregua.