Trump contrata, hace años, extranjeros para trabajar en sus viñedos

Desde el inicio de la campaña de Trump, en junio de 2015, sus empresas han solicitado al menos 190 visas de trabajadores extranjeros.

La viña de Donald Trump, ubicada en Charlottesville, Virginia, está buscando a trabajadores extranjeros para que comiencen sus labores pocos días después de que él haya jurado como Presidente de Estados Unidos. Según informó CNN Money en base a una presentación ante el Departamento de Trabajo, el viñedo que está dirigido por su hijo Eric, necesitará seis empleados para trabajar seis días a la semana por US$10,72 la hora, entre el 31 de enero al 30 de junio.

Pero esto no es algo nuevo. Pese a su radical discurso en contra de la inmigración y el supuesto daño que causa en el mercado laboral para los estadounidenses, los negocios de Trump han contratado a 1.256 trabajadores extranjeros en los últimos 15 años, según un análisis que hizo CNN de las solicitudes del Departamento de Trabajo.

La mayoría de las solicitudes se hicieron para el Mar-a-Lago Club, el exclusivo centro vacacional y club deportivo de Palm Beach. En los últimos 10 años, 849 trabajadores extranjeros -en especial rumanos y sudafricanos- fueron invitados para trabajar como cocineros, personal de limpieza o puestos similares.

Trump ha dicho públicamente que se ha enfocado en buscar trabajadores extranjeros cuando sus empresas no han encontrado a estadounidenses que puedan tomar ese tipo de puestos. De hecho, el Departamento de Trabajo exige pruebas de que un empleador que quiere importar trabajadores intentó pero no consiguió atraer a trabajadores calificados locales.

“No se puede conseguir ayuda durante la temporada, que va de octubre a marzo, es casi imposible conseguir ayuda”, dijo Trump durante la campaña, cuando se le preguntó por qué Mar-a-Lago contrató a trabajadores extranjeros.

“Y parte de la razón por la que no se puede conseguir, es porque el pueblo estadounidense quiere puestos de trabajo a tiempo completo”, afirmó.

Los expedientes demuestran que Mar-a-Lago parece haber hecho el mínimo requerido por la ley para anunciar los empleos a los trabajadores de EEUU.

Según un análisis de CNN de cientos de páginas de documentos del Departamento del Trabajo, Mar-a-Lago no publicó anuncios en el periódico más grande del área. En su lugar, los anuncios se colocaron en un periódico local con una pequeña circulación. Además, los anuncios se publicaron rutinariamente por sólo dos días, el mínimo requerido por la ley.