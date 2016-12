La huella de fondos irregulares para la campaña política se acercan a Temer

El presidente de Brasil Michel Temer dijo no estar preocupado por registros que realizó Policía Federal en sedes de tres gráficas investigadas por supuestas irregularidades en cuentas de campaña electoral de 2014 en la que participó como compañero de fórmula de Dilma Rousseff.

”Es parte de la investigación. Eso es natural, no hay ninguna irregularidad en eso. La investigación sigue adelante con declaraciones, pericias (...) Ninguna preocupación”, afirmó el presidente brasileño en un acto celebrado en Maceió, la capital del estado de Alagoas.

La policía brasileña registró, a petición del Tribunal Superior Electoral (TSE), las sedes de Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos y Focal Confecçao y Comunicaçao, que son investigadas por supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña de 2014, en la que fueron elegidos Dilma Rousseff como presidenta y Michel Temer como vicepresidente.

Según un informe del TSE divulgado en noviembre pasado, una auditoría de las cuentas de las tres gráficas implicadas permitió identificar indicios de fraude y de desvíos de recursos en la campaña electoral al no demostrarse la prestación alguna de los servicios contratados.

Las empresas citadas están señaladas por haber servido de fachada para el desvío de 53 millones de reales (unos 16 millones de dólares), recoge la investigación.

De demostrarse las irregularidades en las cuentas de campaña, el TSE podría dejar sin efecto el mandato de Temer, que asumió la Presidencia del país de manera definitiva en agosto pasado después de que el Congreso despojara de su cargo a Rousseff tras ser sometida a un juicio político destituyente.

La defensa de la ex presidenta Rousseff negó las supuestas irregularidades y aseguró en un comunicado que “todas las empresas” contratadas por su campaña en las elecciones presidenciales de 2014 prestaron sus servicios de manera “integral”.