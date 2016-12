Balanza comercial de Brasil con récord de US $ 45.000mn

Las exportaciones de bienes industriales (es decir, aviones -básicamente Embraer- y automóviles) y materias primas (por ejemplo, mineral de hierro, petróleo, soja y maíz) ayudaron a impulsar el superá

Analistas económicos brasileños informaron el lunes que la balanza comercial de Brasil alcanzó un superávit de US $ 45.000mn la tercera semana de diciembre, mientras que el período de la tercera semana registró un superávit de US $ 864 millones de exportaciones de US $ 3.969mn y de importaciones por un monto de US $ 3.105mn.

El resultado es muy superior al del año pasado, cuando el superávit total fue de US $ 19,69 mil millones. En 2016, las exportaciones hasta la fecha han alcanzado los US $ 178.088mn y las importaciones, US $ 133.083mn, con un superávit de US $ 45.005mn.

Las exportaciones en la tercera semana alcanzaron US $ 793,8 millones, un 15,3% por encima de los US $ 688,2 millones de la segunda semana, debido a un aumento de 24% en las exportaciones de productos manufacturados y de 6% en las materias primas. Por otro lado, las ventas de productos semielaborados disminuyeron -13,8%.

Entre los productos industrializados se encontraban aviones, automóviles, azúcar refinado, vehículos de carga y los elaborados a base de hierro y acero. Entre las materias primas, el mineral de hierro, el petróleo crudo, la harina de soja, la soja y el maíz en grano.

En cuanto a las importaciones aumentaron 10% respecto a la semana anterior debido principalmente a mayores compras de combustible y lubricantes, equipos eléctricos y electrónicos, fertilizantes, ópticos e instrumentos de precisión, y plásticos.