Trump y miembros de gabinete acumulan fortuna cerca de los US$ 10.000 millones

El próximo secretario de Estado, el petrolero Rex Tillerson, tienen una fortuna de US$ 325 millones y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin unos US$ 300 millones

Los miembros del gabinete nombrados hasta el momento por el presidente electo de Estados Unidos acumulan una fortuna de unos US$ 4.500 millones, según un cálculo publicado por la revista Forbes.

La cantidad no incluye ni el patrimonio del propio Trump, que la publicación estima en US$ 3.700 millones, ni el de otros de sus nombramientos al margen del gabinete, entre los que hay multimillonarios como el próximo secretario del Ejército, Vincent Viola, o el subsecretario de Comercio, Todd Ricketts.

Según Forbes, dentro del equipo de Gobierno de Trump, el más rico es el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con una fortuna de unos US$ 2.500 millones tras una carrera especializada en el rescate de empresas en quiebra del sector manufacturero.

Tras Wilbur Ross figura la secretaria de Educación, Betsy DeVos, parte de la familia propietaria de la multinacional Amway y que dispondría de unos US$ 1.250 millones.

El próximo secretario de Estado, el petrolero Rex Tillerson, tienen una fortuna de US$ 325 millones; mientras que la del que será secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, es de unos US$ 300 millones, siempre según Forbes.

La revista estima que sólo dos miembros del gabinete, el vicepresidente Mike Pence y el responsable de Interior Ryan Zinke, tienen un patrimonio inferior al millón de dólares, aunque están muy cerca de esa cifra con US$800.000.

En conjunto, la riqueza del equipo de Trump es un 60% superior a la del actual gabinete de Barack Obama, a pesar de que aún quedan dos puestos por designar.

El Gobierno de Obama acumula un patrimonio de unos US$2.750 millones, gracias principalmente a la secretaria de Comercio y heredera de los hoteles Hyatt, Penny Pritzker, y sus US$2.500 millones de dólares.

Según cálculos de algunos medios, en conjunto, los altos cargos nombrados hasta ahora por Trump, dentro y fuera de su gabinete, acumularían una fortuna de más de US$10.000 millones.