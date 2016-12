Transporte militar ruso rumbo a Siria se estrella en el Mar Negro poco después del despegue

Un Tupolev 154 de la Fuerza Aérea Rusa se estrelló en el Mar Negro en su camino a Siria después de una parada de tanque en el aeropuerto Adler de Sochi

Un avión de transporte militar Tupolev 154-B de 33 años de antigüedad se estrelló en el Mar Negro poco después de despegar del aeropuerto de Adler con destino a Siria. No hubo sobrevivientes entre los 92 ocupantes de la nave.

El avión había comenzado su viaje en Moscú y se detuvo para repostar en Adler, cerca de la ciudad de Sochi. El piloto no hizo llamadas de emergencia y el clima era bueno, indicaron fuentes de Adler.

Entre las víctimas se encontraba una banda musical de la época de la Guerra Fría conocida mundialmente como el Coro del Ejército Rojo, cuyo nombre real es Ensamble Alexandrov, que iba a actuar para los militares rusos en una base aérea siria y nueve periodistas de medios pro Kremlin.

Las causas del accidente siguen siendo desconocidas, aunque se descartó el atentado una vez recuperado parte del fuselaje el lunes. Las principales hipótesis son un error del piloto o un mal funcionamiento técnico, según epresaron fuentes rusas.

Los restos del avión fueron encontrados a 160-230 pies de profundidad, dijo el Ministerio de Emergencias del gobierno. El domingo, la temperatura del Mar Negro era de unos 50 grados, lo que hace que la hipotermia sea inevitable después de aproximadamente una hora en el agua, dijo.

También estaba a bordo la filántropa Yelizaveta Glinka, más conocida como la Dra. Lisa. Glinka, cuya fundación Spravedlivaya Pomoshch ganó notoriedad por sus misiones humanitarias en zonas de guerra, por sus clínicas para pacientes con cáncer y por sus acciones de caridad a favor de las personas sin hogar y los enfermos terminales.

“Nunca sabemos si volveremos con vida, porque la guerra es un infierno en la tierra”, dijo Glinka a principios de diciembre en el Kremlin después de recibir un premio del presidente ruso Vladimir Putin. Entre los que expresaron sus condolencias a Putin fue el presidente sirio Bashar Assad. El domingo, ella iba a donar medicamentos a un hospital en la ciudad sirio de Latakia, dijo el Ministerio de Defensa.

El grupo más grande de pasajeros eran los 64 miembros del grupo de Alexandrov, que tenía planeado actuar en la base aérea Khmeimim cerca de Latakia, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. La lista incluía el director del conjunto, Valery Khalilov. Activo desde 1928 y fundado por el autor del himno nacional soviético, el conjunto Alexandrov - conocido informalmente en la era soviética como Coro del Ejército Rojo - era inmensamente popular. Recorrió el mundo interpretando canciones populares rusas, himnos de la Segunda Guerra Mundial y música patriótica, y fue bautizado como “el arma cantante de Rusia”.

La interpretación del coro de “Get Lucky” de Daft Punk en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, celebrada en Sochi, fue su actuación más famosa en los tiempos post soviéticos. “La orquesta no viajó porque el coro debía usar música pregrabada”, dijo Sergei Khlopnikov, un cantante de coro que no viajó debido a la enfermedad de su hija.

La base aérea de Latakia fue construida poco antes de que Rusia iniciara ataques aéreos contra grupos armados que se oponían al presidente sirio Bashar Assad en septiembre de 2015. Las incursiones respaldaron el gobierno de Assad y ayudaron a sus fuerzas a recuperar áreas clave, incluida Aleppo, la ciudad más grande de Siria.

Putin declaró el lunes un día de duelo y nombró al primer ministro Dmitri Medvedev para dirigir una investigación sobre el accidente.

El trimotor Tupolev 154 es el avión de pasajeros más producido en Rusia. Puede transportar hasta 180 pasajeros. La mayoría de las aerolíneas rusas han reemplazado a los ruidosos Tupolev con aviones más nuevos, pero algunas agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Defensa, han seguido utilizando este tipo de aeronaves.

Un Tu-154 con el presidente polaco Lech Kachinsky y 96 personas a bordo se estrelló en la región de Smolensk en 2010. Los funcionarios rusos concluyeron que mala visibilidad y niebla espesa causaron el accidente. En 2004, un grupo vinculado a los separatistas chechenos atacó un Tu-154, matando a las 46 personas a bordo.

Las esperanzas de encontrar la famosa caja negra que revela la causa del accidente son muy bajas. Todavía se desconoce si este avión en particular la tenía, ya que no se trata de un equipamiento estándar en Europa del este. En septiembre de 1997, un Tupolev Tu-154M - una versión más desarrollada del 154B - de la Luftwaffe alemana chocó con nn avión de transporte militar estadounidense en el aire y se estrelló en el Atlántico al oeste de Namibia. Las 14 personas en el Tupolev, que no tenía ninguna caja negra, murieron.

El Tu-154 fue una vez la columna vertebral de la aviación en la URSS. Pero hoy, de las más de 1.000 unidades construidas, sólo unas 100 siguen operando. principalmente para misiones estatales. Después de una serie de accidentes, las autoridades rusas ordenaron un desmantelamiento gradual del tráfico regular de pasajeros en 2011.

Un sucesor moderno para el anticuado Tupolev Tu-154 ya ha sido desarrollado: el MC-21 y su primer vuelo se espera para dentro de muy poco, tras su presentación oficial en junio. Muy similar en forma al Airbus A320, involucra a compañías occidentales en su desarrollo. Por ejemplo, los motores son los estadounidenses Pratt & Whitney.