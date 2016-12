Falklands en enero para Maritza, María Romina y Augusto, estudiantes de Chile, Uruguay y Brasil

”Las Islas Falklands es un lugar que siempre he querido conocer, ya que me interesa su cultura y la forma de vida que desarrollan en este archipiélago”, señaló la estudiante chilena Maritza Cárdenas.

La estudiante chilena Maritza Cárdenas viajará en enero de 2017 a las Islas Falkland tras ser ganadora junto a otros dos jóvenes de Uruguay y Brasil, del concurso organizado por el Gobierno de las Falklands y las Embajadas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El concurso lanzado en octubre pasado y dirigido a estudiantes universitarios de Chile, Brasil y Uruguay invitaba a explicar por qué, “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?” (Por qué me gustaría encontrarme con mis vecinos de las Falklands).

Los concursantes debían enviar un vídeo en inglés con duración de un minuto haciendo referencia al título. Maritza Cárdenas alumna de la carrera de Traducción inglés-español de la Universidad Chileno-Británica de Cultura UCBC, fue la ganadora, quien por una semana se alojará con una familia local para conocer de primera mano cómo es la vida en el archipiélago austral.

Junto a los otros dos estudiantes premiados, María Romina Dominzain, ganadora del concurso en Uruguay, y de Augusto Neubauer de Brasil, viajarán el próximo verano 2017 para promover el intercambio cultural entre las Islas Falkland y los países participantes, aumentando el conocimiento sobre su pueblo.