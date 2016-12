Chile campeón, entre 58 naciones, de inversión en energías limpias y renovables

Bachelet destacó, “hemos invertido US$3,2 mil millones en 2015 con énfasis en la energía solar, y en especial en las instalaciones solares fotovoltaicas”.

Chile ocupa el primer lugar en inversión en energías limpias y renovables y en la lucha contra el cambio climático en América Latina y el Caribe, según el informe New Energy Finance Climatescope elaborado por Bloomberg junto al Banco Interamericano de Desarrollo.

El informe es un índice que compara la competitividad de 58 naciones emergentes en materia de inversión en energías limpias y es una herramienta elaborada con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.

Ese grupo, entre los que están las principales naciones en desarrollo como China, India, Egipto, Pakistán, Brasil, México y Sudáfrica, genera un 18% más de capacidad de energías renovable que los países ricos y cuatro de cada cinco han fijado metas nacionales de energía limpia.

En la primera medición en 2014, Chile ocupó el 5° lugar a nivel latinoamericano, mientras que el 2015 subió al segundo. En el ranking total, en la edición de 2016 fue superado solo por China.

Tras conocer los resultados del estudio, la Presidenta Michelle Bachelet destacó que “hemos invertido US$3,2 mil millones el año pasado, con énfasis en la energía solar, en especial en las instalaciones solares fotovoltaicas y somos líderes también en otras energías renovables no convencionales”.

“Lo dijimos hace tres años, que Chile iba a cambiar su matriz energética y digo con orgullo que hemos avanzado en tener energías más limpias y sustentables. Así lo reconoce el New Energy Finance Climatescope, elaborado por Bloomberg New Energy Finance y el Banco Interamericano de Desarrollo”, recalcó.