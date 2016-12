Falklands presenta un balance positivo del año, aunque hay algunos nubarrones

Secretario de honor y veterano de 1982, Tte. Cnel. Tym Marsh, el secretario de FIA, Alan Huckle y el Tesorero James Wallace durante la asamblea anual de FIA

Andrew Rosindell MP, Secretario del Grupo Falkland Islands de todos los partidos, junto al legislador MLA Mike Summers. En segundo plano el Reverendo Richard Hines Jóvenes de las Falklands que estudian en el Reino Unido también estuvieron presentes en la ceremonia Sukey Cameron MBE, Representante de FIG en Londres hace entrega del Premio Bill Hunter-Christie a la estudiante más destacada del año, Hannah McPhee

Una puesta al día del progreso de la economía de las Islas Falkland fue brindado ante la Asociación de las Islas Falklands durante su reunión anual celebrada en Londres. El miembro informante fue el legislador electo de las Falklands, MLA Mike Summers quien resaltó que todos los aspectos del desarrollo de las Islas estaban en buen camino.

El avance en el desarrollo y explotación de la extracción de petróleo en aguas de las Islas, en el yacimiento de Sea Lion, apunta hacia un estimado de 350 millones de barriles a un valor comercial redituable, con perspectivas positivas en otros proyectos. La pesca comercial continúa a prosperar con una fuerte contribución a la economía de las Islas, suministrando algo así como el 60% del consumo europeo de calamari (Loligo). De todos modos MLA Summers expresó cierta aprehensión sobre las negociaciones en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, esperando que aseguren buenas condiciones tanto para las Falklands como para los otros Territorios Británicos de Ultramar en materia de acceso a los mercados europeos.

En cuanto a la mejora en comunicaciones, MLA Summers dijo que un nuevo vuelo directo al continente sudamericano, específicamente a San Pablo sería bienvenido. Adelantó que el gobierno argentino del presidente Mauricio Macri prometió que no habría obstrucciones para un vuelo de ese recorrido, tal cual fuera expresado en el reciente comunicado conjunto Anglo-Argentino que apunta a relaciones más positivas.

Al respecto MLA Summers agradeció a la FIA por su permanente y continuo apoyo, y sugirió un cambio en la denominación a “Amigos de las Falklands”.

El presidente de la FIA, ex gobernador de las Falklands, Alan Huckle brindó un amplio panorama de los acontecimientos que afectan a las Islas incluyendo las negociaciones del Brexit y la reciente elección de Donald Trump como presidente de EE.UU. Ha sido un año interesante lleno de sorpresas con posibles impactos sobre las Falklands y en el trabajo que despliega FIA. En el caso de las negociaciones del Reino Unido con la UE, especialmente referente al acceso al mercado único, resultó tranquilizador que se haya conformado un grupo separado para que tome en cuenta los intereses de los Territorios de Ultramar.

La política del presidente argentino Macri referida a las Falklands promete una reducción en el nivel de retórica, si bien el gobierno argentino aún protesta las pruebas regulares de fuego con el sistema defensivo de misiles Rapier. Pero, también hubo un acuerdo con el Reino Unido que medidas apropiadas serán encaradas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las Falklands, incluyendo al comercio, la pesca, hidrocarburos y la navegación. Pero Huckle subrayó y recordó que el reclamo de soberanía sobre las Islas para la Argentina es constitucionalmente inviolable.

Si bien Argentina permanece con su reclamo de soberanía, la adopción de medidas más moderadas por parte de Argentina permanece incierto. Por tanto FIA tiene mucho que hacer para lograr se tome conciencia de los problemas que enfrentan las Falklands a partir del reclamo de soberanía de Argentina. En efecto, Argentina no presta atención a los deseos de los habitantes de las Falklands, muy a pesar que la aplastante mayoría en el referendo del 2013 a favor de permanecer como Territorio Británico de Ultramar. Es función de FIA resaltar en el Reino Unido, en Argentina, en el resto del continente, que las Falklands son modernas y pujantes, y dando prueba de cuanto se han desarrollado las Islas. Hay un generación de jóvenes creciendo en el Reino Unido que tienen poco conocimiento de las Falklands y de su importancia para el Reino Unido. FIA debe mantener su capacidad de actuar e influir mediante el apoyo de su membrecía al derecho de los Isleños a la auto determinación. No debemos permitir nunca que el gobierno británico desande su compromiso que no habrá discusiones sobre cambio de soberanía contra los deseos del pueblo de las Falklands. FIA está bien ubicada para mantener una membrecía de base amplia, comprometida con la defensa de las Falklands, y que puede llegar a montar una campaña de lobby en respaldo a las Falklands, en cuanto se haga necesario. Por todas estas razones la FIA está en plena campaña para aumentar su membrecía en general y en particular en las Falklands.

El legislador MP Andrew Rosindell, quien preside la Comisión del Parlamento británico Grupo Islas Falkland aseguró a la asamblea de la FIA el apoyo de todos los partidos británicos a las Falklands. Dijo que el derecho a la auto determinación era algo convocante y de unidad para todos los partidos políticos, y que los representantes de las Falklands son siempre muy bienvenidos en Westminster.

Miss Hannah McPhee quien se especializa en ciencias biomédicas en la Queen's University se adjudicó el premio Bill Hunter-Christie, el cual homenajea al estudiante en el extranjero que haya cosechado el mayor crédito ante en la opinión pública británica para las Falklands durante el año. El premio fue entregado por Sukey Cameron, MBE Representante del gobierno de las Falklands en Londres.



La asamblea fue seguida por el solemne servicio religioso anual y de ofrendas florales al pie del Cenotafio en conmemoración de las Batalla de las Islas Falklands de 1914. El mariscal del desfile fue el Coronal Mike Bowles, veterano del conflicto de 1982, el despliegue banderas y pendones con escoltas correspondió a los cadetes del Colegio Pangbourne y HMS President, en tanto un clarín de los Infantes de marina reales entonó los minutos de silencio. El servicio religioso fue encabezado por el Capellán, Reverendo Dr. Richard Hines, ex vicario de la catedral Christchurch de Stanley, capital de las Falklands.

Ofrendas florales fueron depositadas por el Segundo Lord del Mar, Vice Almirante Woodcock en nombre de las Fuerzas Armadas; por el Comodoro Jamie Miller, presidente de la Asociación de Medalla del Atlántico Sur en memoria de HMS Coventry y HMS Illustrious; en nombre del gobierno de las Falklands, MLA Mike Summers; MP Andrew Rosindell por el Grupo parlamentario de todos los partidos en apoyo a las Islas; por la FIA, su presidente Alan Huckle; Cabo Daniel Biggs en nombre de la Fuerza de Defensa de las Falklands; Sara Jones por la Asociación de Familias de las Falklands; Gordon Mather por la Asociación Medallas del Atlántico Sur; Carol Stickler en nombre de la Asociación de Hombres de Kent; Colin Vitler por la Asociación de HMS Protector y varios estudiantes en Gran Bretaña lo hicieron en nombre de los jóvenes de las Falklands.

Por Harold Briley, OBE - London

Fotos, Peter Pepper